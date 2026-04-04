Πώς η Naval Group κατασκευάζει γρήγορα τις φρεγάτες Belharra - Αποκαλυπτικό βίντεο

Στο ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν, στη δυτική Γαλλία, μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο αποκαλύπτεται ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα ναυπηγικής παραγωγής στην Ευρώπη. Εκεί, η γαλλική εταιρεία έχει καταφέρει να μετατρέψει την κατασκευή φρεγατών Belharra σε μια διαδικασία υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας, παραδίδοντας έως και δύο πολεμικά πλοία ετησίως, όπως η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» που έχει ενταχθεί στον ελληνικό στόλο, αλλά και οι φρεγάτες «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ» που θα παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό μέσα στο 2026 και η «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» το 2028.

Ένα νέο βίντεο που ανέβηκε από την Naval Group στο κανάλι της στο YouTube, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η γαλλική αμυντική εταιρεία κατασκευάζει τις φρεγάτες τύπου FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) σε ταχείς ρυθμούς, αποδεικνύοντας την ικανότητα και την τεχνογνωσία της στον τομέα των ναυπηγήσεων.



Οι φρεγάτες FDI, που αποτελούν ένα από τα πλέον σύγχρονα και στρατηγικά πλοία επιφάνειας στην ευρωπαϊκή ναυπηγική, συνδυάζοντας υψηλή τεχνολογία, ευελιξία και ισχυρή οπλική δυνατότητα, θα αποτελούν την αιχμή του δόρατος για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, που ήδη έχει εντάξει επιχειρησιακά το πρώτο πλοίο, τον «Κίμωνα».

Το ναυπηγείο στο Lorient

Το βίντεο παρουσιάζει βήμα‑βήμα τη διαδικασία παραγωγής στο ναυπηγείο της Naval Group στο Lorient της Γαλλίας, δίνοντας έμφαση στην οργανωμένη σειρά εργασιών που επιτρέπει να μειώνεται ο χρόνος κατασκευής χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα. Στο υλικό αναδεικνύεται η χρήση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, προηγμένων εργαλείων και συστημάτων, αλλά και η στενή συνεργασία των διαφόρων τμημάτων που εμπλέκονται στην κατασκευή των πλοίων.

Το πλοιο που ειναι στη ναυπηγικη κλινη ειναι ο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τόσο των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων όσο και διεθνών πελατών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις φρεγάτες Belharra.



Η σειρά FDI έχει κεντρικό ρόλο σε σύγχρονα ναυτικά προγράμματα, καθώς συνδυάζει σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, δυνατότητες αεράμυνας και επιφανειακής μάχης, καθώς και υψηλή αυτονομία. Το βίντεο δείχνει επίσης πώς κάθε τομέας της παραγωγής – από τη συναρμολόγηση των τμημάτων έως τις τελικές δοκιμές – οργανώνεται με τρόπο που επιτρέπει την ταχεία ολοκλήρωση των πλοίων.



Η δημοσιοποίηση αυτού του είδους περιεχομένου προσφέρει στις ειδικές κοινότητες και στο ευρύτερο κοινό μια σπάνια ματιά στις διαδικασίες που εμπλέκονται στη ναυτική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, αλλά και στο επίπεδο τεχνικής ικανότητας που απαιτείται για να παραχθούν σύγχρονα πολεμικά πλοία.