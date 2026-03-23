25η Μαρτίου: Παρέλαση με «άρωμα» Belharra και αναβαθμισμένα G3 – Τι θα δούμε πρώτη φορά

Με «πρωτιές» και ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα οπλικά συστήματα και την επιχειρησιακή αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», θα πραγματοποιηθεί φέτος η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Μεταξύ άλλων:

Ξεχωριστή θέση στην παρέλαση θα έχουν οι Φρεγάτες Belharra . Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH όσοι βρεθούν στο κέντρο της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά ειδικούς φορείς με ομοιώματα των προηγμένων αντιαεροπορικών - αντιβαλλιστικών πυραύλων Aster 30 που φέρουν οι νέες ελληνικές φρεγάτες, όπως η «ΚΙΜΩΝ».

Aster 30 /Naval Group

Πρόκειται για ένα σύστημα υψηλών δυνατοτήτων, σχεδιασμένο για την προστασία περιοχής και την αντιμετώπιση απειλών όπως αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), καθώς και πυραύλους cruise και βαλλιστικούς. Με βεληνεκές που ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα, ο Aster 30 αποτελεί βασικό στοιχείο της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.

Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν επίσης ομοιώματα των νέων τορπιλών βαρέως τύπου SeaHake Mod4, που εξοπλίζουν τα υποβρύχια Τύπου 214 της κλάσης «Παπανικολής». Οι γερμανικής κατασκευής τορπίλες διαθέτουν προηγμένα συστήματα καθοδήγησης, μεγάλη εμβέλεια και υψηλή ακρίβεια, ενισχύοντας σημαντικά την ισχύ των «σιωπηλών θηρευτών» του Αιγαίου.

Sea Hake / TKMS Group

Σημαντική στη φετινή παρέλαση θα είναι και η παρουσία του πυραυλικού συστήματος Spike NLOS, ισραηλινής προέλευσης, το οποίο παρέχει δυνατότητα πλήγματος στόχων σε αποστάσεις έως και 32 χιλιομέτρων. Το σύστημα ήδη έχει ενσωματωθεί στον Στρατό Ξηράς σε οχήματα Sandcat 350. Το Πολεμικό Ναυτικό το έχει εντάξει στις κανονιοφόρους «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» και «ΜΑΧΗΤΗΣ», ενώ αναμένεται να εξοπλίσει και τις κανονιοφόρους «ΑΗΤΤΗΤΟΣ» και «ΚΡΑΤΑΙΟΣ».

Spike Nlos/ΓΕΕΘΑ

Vbat/ΓΕΕΘΑ

Όπως και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ξεχωριστή θέση στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα θα έχουν :

Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα, όπως τα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης V-BAT , τα οποία αποκτήθηκαν το 2025 και επιχειρούν από νησιωτικές βάσεις. Η αυτονομία πτήσεως του συστήματος το καθιστά ικανό να επιτηρεί σε βάθος 200 χιλιομέτρων και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναλαμβάνει αποστολές επιτήρησης - αναγνώρισης και στοχοποίησης, ενώ συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης.

αυτόνομες μονάδες παραγωγής Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων. Έχουν κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης. Μπορούν να παράγουν επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις μονάδες που χρησιμοποιούν Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

Μονάδες παραγωγής Drone/ΓΕΕΘΑ

Σύγχρονης μαχητής και αναβαθμισμένο G3

Παράλληλα, στην παρέλαση θα συμμετάσχουν τμήματα φορώντας τη νέα στολή παραλλαγής των Ενόπλων Δυνάμεων με αναβαθμισμένο εξοπλισμό, που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει νέο φορέα πλακών, νέες επιγονατίδες και επιαγκωνίδες, νέα κράνη Kevlar και σύγχρονες διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης.

Σύγχρονος μαχητής /ΓΕΕΘΑ

Εμφανής θα είναι και η αναβάθμιση του ατομικού οπλισμού, καθώς θα παρουσιαστεί η βελτιωμένη έκδοση των τυφεκίων G3 με νέο κοντάκι, χειροφυλακτήρα, σκανδάλη και διόπτρα σκόπευσης red dot.