Ξεκίνησε η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εθνική επέτειο

Στο επίκεντρο των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου βρίσκεται η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα, η οποία πραγματοποιείται παρουσία πλήθους πολιτών και επισήμων, σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου. Λόγω της εκδήλωσης, σε εφαρμογή βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησε σήμερα στο Σύνταγμα, με τη φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων να δίνει τον ρυθμό. Στην παρέλαση συμμετέχουν εκατοντάδες σχολεία και μαθητές από όλη την Αθήνα, τιμώντας τους αγώνες και την ιστορία του 1821.

Νωρίτερα, της παρέλασης προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την πρόεδρο του κόμματος «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς επίσης και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Την παρέλαση άνοιξε το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουρός», με μαθητές να κρατούν το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, συμβολίζοντας τη σύνδεση των νέων με την ιστορία και τα ιδανικά της ελευθερίας και της πατρίδας.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 10:00.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 έως το πέρας των εκδηλώσεων.

Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας: σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας: στο τμήμα μεταξύ Σέκερη και Βασ. Αμαλίας, ρεύμα προς Πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α’: σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου): σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Όλγας: σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού: στο τμήμα μεταξύ Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ρεύμα προς Πλ. Συντάγματος.

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις σε διάφορους δήμους της Αττικής, ενώ η Τροχαία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις αντίστοιχες περιοχές.