Μεσολόγγι: Συγκίνησε ξανά ο τυφλός σημαιοφόρος του Γυμνασίου Γαβαλούς στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Με σημαιοφόρο τον τυφλό μαθητή της Γ’ τάξης, Γιάννη Παπαθανασίου, το Γυμνάσιο Γαβαλούς συμμετείχε στη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο Γιάννης, που αντιμετωπίζει ολική απώλεια όρασης, για ακόμη μία φορά προκάλεσε συγκίνηση στους χιλιάδες θεατές που τον χειροκρότησαν θερμά κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Ο μαθητής είχε τιμηθεί ξανά ως σημαιοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, ενώ σε τηλεοπτική εκπομπή είχε εξηγήσει ότι η επιλογή του έγινε λόγω της καλύτερης επίδοσης ανάμεσα στους συμμαθητές του: «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7», είχε πει χαρακτηριστικά.

Το πιο ζεστό χειροκρότημα απέσπασε ο μαθητής της Γ’ Τάξης Γυμνασίου Ιωάννης Παπαθανασίου, στη μαθητική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την 25η Μαρτίου. Ο μαθητής με ολική απώλεια όρασης, παρήλασε ως σημαιοφόρος του Γυμνασίου Γαβαλού. Ο αριστούχος μαθητής προκάλεσε συγκίνηση και… pic.twitter.com/vqxe2NfbDg — @nikolaosderes (@nikolaosderes) March 24, 2026

Το Μεσολόγγι, για πρώτη φορά, διοργάνωσε μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση λίγες ημέρες νωρίτερα, με τη συμμετοχή πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων και παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.