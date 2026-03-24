Δένδιας: «Η 25η Μαρτίου αποτελεί την κορυφαία στιγμή προς την εθνική αναγέννηση»

Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου για την 25η Μαρτίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απευθύνθηκε στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Εφέδρους και το Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας τη σημασία της ημέρας για την εθνική συνείδηση και την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού.

Η Επανάσταση του 1821, σύμφωνα με τον Υπουργό, επιβεβαίωσε τη γλωσσική, θρησκευτική και πολιτιστική συνέχιση της χώρας, και αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, τονίζει, και η διατήρησή της απαιτεί στρατηγική, ισχύ και συνεχείς μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Ελλάδα στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον

Ο Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει πως το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αναθεωρητισμό, με απειλές που ποικίλλουν από υβριδικές και ασύμμετρες επιθέσεις έως αμφισβητήσεις του Διεθνούς Δικαίου. Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αποτελούν κρίσιμους χώρους, όπου η Ελλάδα πρέπει να ενεργεί με στρατηγικό προσανατολισμό και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της, πάντα σε συμφωνία με το Διεθνές Δίκαιο.

Η σημασία της θρησκευτικής διάστασης

Η 25η Μαρτίου συμπίπτει με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, σημειώνει ο Υπουργός, και συνδέει τη θρησκευτική με την εθνική γιορτή. Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει τη σημασία της ελευθερίας και της προσωπικής επιλογής για τον άνθρωπο, καθώς και τα θεμελιώδη στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας: Πατρίδα, Ορθοδοξία και Γλώσσα.

Η σύγχρονη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισημαίνει την αναγκαιότητα ριζικών μεταρρυθμίσεων και αναβάθμισης δυνατοτήτων στις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε το μικρό σε αριθμό αλλά πλούσιο σε ιστορικό βάθος έθνος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών. Η συμβολή των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών στην ασφάλεια της Κύπρου και η μέριμνα για τον οικουμενικό Ελληνισμό αποτελούν αυτονόητα καθήκοντα.

Μήνυμα αναγνώρισης και ευθύνης

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας ευχαριστεί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την καθημερινή τους προσήλωση στο καθήκον και υπογραμμίζει πως το 1821 τους κληροδότησε όχι μόνο ιστορική μνήμη, αλλά και τη συνταγματική υποχρέωση να υπηρετούν την Πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής, διασφαλίζοντας μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη.