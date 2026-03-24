Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Κύπρου υποδέχθηκε ο Δένδιας - Τι είπαν για Μέση Ανατολή, «Κένταυρο»

Η αμυντική σχέση των δύο χωρών τέθηκε επί τάπητος κατά τη συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα, με αφορμή την παρουσία του τελευταίου στην στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο επίκεντρο βρέθηκε η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, με τα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper και τις δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», με τον Νίκο Δένδια να υπογραμμίζει πως η παρουσία και η αναγκαιότητα αυτή, όπως χαρακτηριστικά είπε, αξιολογείται διαρκώς.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ελλάδα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, συναντήθηκα σήμερα με τον Κύπριο Ομόλογό μου, κ. Βασίλη Πάλμα @PalmasVasilis και συζητήσαμε για τις διμερείς αμυντικές σχέσεις σημαίες 🇬🇷-🇨🇾 και τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη… pic.twitter.com/eZujhZmvRN — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 24, 2026

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, με τους δύο υπουργούς να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράλληλα, συζητήθηκε το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει η Λευκωσία για την προμήθεια του ελληνικού αντι-drone συστήματος «Κένταυρος» που έχει αναπτύξει η ΕΑΒ.

Από την πλευρά του, ο κ. Πάλμας αναγνώρισε τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο που διαδραματίζουν τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και μεταβαλλόμενων ισορροπιών.

Μάλιστα, σημείωσε πως η Ελλάδα και η Κύπρος είναι έτοιμες να συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας της Κύπρου υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.