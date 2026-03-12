Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα για Κύπρο και Patriot

Η Αθήνα απάντησε στην Άγκυρα τόσο για τις αιτιάσεις της σχετικά με τους Patriot στην Κάρπαθο, όσο και για την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο, έπειτα από αίτημα της Λευκωσίας.

«Ιστορική υποχρέωση και ευθύνη και καθήκον όταν η Κύπρος απειλείται και μας ζήτησε επίσημα - ως η μόνη νόμιμη κυβέρνηση που εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί - αμυντική συνδρομή να τη στηρίξουμε και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας εμπράκτως, η συνδρομή μας έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα. Ως νοτιοανατολικότερο άκρο της ΕΕ αποτελεί νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, πάρα την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια παράνομη τουρκική κατοχή του εδάφους της. Η παράνομη κατοχή και εισβολή δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε παρουσία τουρκικής στρατιωτικής δύναμης» τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού.

Η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε επίσης πως δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο κατά την πρόσφατη συζήτηση ανάμεσα στον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Σε ότι αφορά στην αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο παρέπεμψε στην προηγούμενη θέση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Οι μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, στην οποία η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος».



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας επανήλθαν στο θέμα της αεράμυνας στα νησιά με το αφήγημα περί «αποστρατικοποίησης».