Φιντάν: «Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ συγκρότησαν στρατιωτική συμμαχία κατά μουσουλμανικών χωρών»

Σε νέα επίθεση κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, επαναφέροντας τα περί στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, την οποία παρουσίασε αυτή την φορά, ως απειλή για τις μουσουλμανικές χώρες της περιοχής.



Μιλώντας σήμερα Κυριακή 19 Απριλίου σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχείρησε να παρουσιάσει τις επαφές της Άγκυρας με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος ως κινήσεις που στοχεύουν στη σταθερότητα και την αποκλιμάκωση, απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις ότι πρόκειται για προσπάθεια συγκρότησης μετώπου απέναντι στο Ισραήλ.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Χακάν Φιντάν επιχείρησε να μεταφέρει την κριτική προς την Ελλάδα και την Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν ακολουθεί την ίδια στρατηγική με το Ισραήλ. «Δεν είμαστε όπως το Ισραήλ. Εκείνοι δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο εναντίον των μουσουλμανικών χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η τουρκική πλευρά επιδιώκει την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Ζητεί διαβεβαιώσεις

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, συνέδεσε άμεσα τη συνεργασία Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου με πιθανές απειλές για την Τουρκία αλλά και για άλλες χώρες της περιοχής, σημειώνοντας ότι, όπως ισχυρίστηκε, δεν έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις πως οι συνεργασίες αυτές δεν στρέφονται εναντίον τους.



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η αντίδραση της Άγκυρας παραμένει συγκρατημένη λόγω των διμερών διαβουλεύσεων με την Αθήνα, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές συνεργασίες στην περιοχή και δεν μπορεί, όπως είπε, να τις αγνοήσει.



Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του στη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ, την οποία παρουσίασε ως μοναδική ακόμη και μεταξύ χωρών της Δύσης. Υποστήριξε ότι καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις και άφησε αιχμές ότι η Ελλάδα ενδέχεται να μην αποκαλύπτει πλήρως τις πραγματικές της προθέσεις.



Κλείνοντας, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συνεργασία προκαλεί ανησυχία όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα διαθέτει -όπως είπε- τα μέσα για να διασφαλίσει την άμυνά της, ενώ παράλληλα δέχεται, σύμφωνα με τον ίδιο, παρόμοιες ανησυχίες και από άλλους περιφερειακούς εταίρους.