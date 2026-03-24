Τουρκικές διπλωματικές πηγές: Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν γίνονται μέσω Τουρκίας

Η Τουρκία εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν, επιθυμώντας ενεργό ρόλο ως διαμεσολαβητής στις εξελίξεις της περιοχής.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές οι έμμεσες επαφές μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν φέρεται να διεξάγονται μέσω της Τουρκίας και του Πακιστάν. Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει απευθείας επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο μεταφέρονται μηνύματα μέσω των διαμεσολαβητών, με την Τεχεράνη να εξετάζει τις προτάσεις της Ουάσιγκτον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ρεπορτάζ του Al monitor αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς και του προέδρου του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με τουρκικές πηγές.

Η πρόταση για τις συνομιλίες διαβιβάστηκε μέσω μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ανέφερε η πηγή.

Επικοινωνία Φιντάν με τους ομολόγους του

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε χθες διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους του, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ μπιν Φερχάν Αλ Σαούντ, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, και ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Νταβίντ Βάντεφουλ.

Κατά τις συνομιλίες, συζητήθηκαν οι εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με ανταλλαγή απόψεων για πιθανά σενάρια αποκλιμάκωσης.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε περιοδεία στον Κόλπο, επισκεπτόμενος τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, είχε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Η άποψη που υπάρχει στην Άγκυρα είναι ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερους χώρες στο διπλωματικό πεδίο ισοσκελίζοντας με αυτό τον τρόπο την επιρροή που εκτιμούν ότι ασκεί το Ισραήλ στις ΗΠΑ.

Εξάλλου σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, «το πρόβλημα δεν είναι η απουσία σχεδίων για τον τερματισμό του πολέμου. Το πρόβλημα είναι ότι το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη».