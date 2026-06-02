Φιντάν: Ο Τραμπ σχεδιάζει να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Τη συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, προανήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV από τη Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να δώσει το παρών στη σύνοδο.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο τον περασμένο μήνα και σε κάθε συνομιλία ο Τραμπ εξέφραζε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας.

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε επίσης ότι, παρά τις δημόσιες συζητήσεις και τις πολιτικές τοποθετήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Ουάσιγκτον εξετάζει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Αντίθετα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλειά τους.

Ανησυχία για τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Άγκυρα στηρίζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και εκτίμησε πως και οι δύο πλευρές καταβάλλουν ειλικρινείς προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας. Ωστόσο, εξέφρασε ανησυχία για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διαπραγματευτική διαδικασία.

«Είμαι βέβαιος ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί επιθυμούν την εκεχειρία και τη διατήρηση ανοικτού του Στενού του Ορμούζ. Δεν είμαι όμως βέβαιος για τις προθέσεις του Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Φιντάν προειδοποίησε ακόμη ότι μια ενδεχόμενη επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και του πληθωρισμού.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι περιφερειακές κρίσεις ασκούν σημαντικές πιέσεις στην τουρκική οικονομία, επισημαίνοντας πως οι αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβαρύνουν τον πληθωρισμό και το κόστος ενέργειας στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει αγωγούς τροφοδοσίας από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν.