Στην αναχαίτιση των τριών πυραύλων σε τουρκικό εναέριο χώρο, αναφέρθηκε ο Χακάν Φιντάν, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι παρά τα όσα υποστηρίζει η Τεχεράνη οι ενδείξεις δείχνουν ότι προέρχονταν από το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι τα συμμαχικά συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν τρεις πυραύλους που πέρασαν πάνω από την Τουρκία.

Παρά το γεγονός ότι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως δεν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι προς την Τουρκία, ο Φιντάν δήλωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως προέρχονταν από το Ιράν.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η Άγκυρα δεν εξετάζει προς το παρόν στρατιωτική απάντηση, υπογραμμίζοντας πως βασικός στόχος της χώρας είναι να αποφύγει την εμπλοκή στον πόλεμο. «Ξέρω ότι θα υπάρξουν προκλήσεις και πιθανόν θα υπάρξουν κι άλλες. Όμως ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να μείνουμε εκτός αυτού του πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν βλέπω περιθώριο για διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν»

Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρή πρωτοβουλία για επανέναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά τις τεταμένες συνθήκες, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές.

Η Τουρκία είχε επιχειρήσει πριν από την έναρξη της σύγκρουσης να φιλοξενήσει συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Παράλληλα, ο Φιντάν άσκησε κριτική στην πολιτική του Ισραήλ στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει να διατηρεί διαρκώς έναν εχθρό στη Μέση Ανατολή.

«Όσο ο Νετανιάχου βρίσκεται στην εξουσία, το Ισραήλ θα συνεχίσει να αναζητά κάποιον αντίπαλο. Αν δεν είναι η Τουρκία, θα είναι κάποια άλλη χώρα της περιοχής».