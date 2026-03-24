Μυστική επικοινωνία Ιράν - ΗΠΑ: Μήνυμα για διαπραγματεύσεις από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σενάρια παρασκηνιακής διπλωματίας και ενδεχόμενης αποκλιμάκωσης έρχονται στο φως, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για μυστική επικοινωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, εν μέσω της έντασης που έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, που επικαλείται δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, φέρεται να ενημέρωσε μυστικά τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Ποιος έδωσε το «πράσινο φως»

Πηγές που επικαλείται η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε μετά τον θάνατο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ σε επίθεση κατά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έδωσε την έγκρισή του για συνομιλίες με στόχο μια συμφωνία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τον γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης, υπό συγκεκριμένους όρους που θέτει η ίδια.

Η αιφνιδιαστική κίνηση Τραμπ

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η πρόσφατη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να καθυστερήσει στρατιωτικές ενέργειες.

Αφού είχε δώσει τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά πενθήμερη αναβολή για πιθανά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές της χώρας.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως ένδειξη ότι ενδέχεται να βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες.

«Οι συνομιλίες προχωρούν» λέει ο Τραμπ

Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη διαψεύδει πως διεξάγονται συνομιλίες, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος.

Όπως δήλωσε, οι επαφές γίνονται με «πολύ υψηλόβαθμο πρόσωπο», χωρίς όμως να κατονομάσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα σε πέντε ημέρες ή και νωρίτερα, προσθέτοντας πως «τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά» και ότι το Ιράν επιθυμεί συμφωνία.

Διάψευση από το Ιράν

Επισήμως, η ιρανική πλευρά αρνείται ότι υπάρχουν συνομιλίες σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι διαρροές και οι κινήσεις των τελευταίων ημερών διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας αιφνιδιαστικής διπλωματικής εξέλιξης.