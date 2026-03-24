Σενάρια για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν - Τον Τζέι Ντι Βανς «θέλει» επικεφαλής η Ουάσιγκτον

«Σφήνα» στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή επιθυμεί να μπει το Πακιστάν, με τη χώρα να προσφέρεται να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την πρόθεση της χώρας του να «διευκολύνει ουσιαστικές και εποικοδομητικές συνομιλίες» για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Πακιστανικές πηγές, που μεταφέρει ο Guardian, ανέφεραν ότι αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προτάθηκε ως πιθανός επικεφαλής διαπραγματευτής από την πλευρά της Ουάσιγκτον, εφόσον οι συνομιλίες πραγματοποιηθούν τελικά.

Ιρανικές πηγές έχουν δηλώσει ότι θα αρνηθούν να καθίσουν στο τραπέζι με τον απεσταλμένο του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ή τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τελική κατάληξη τη νέα πολεμική σύρραξη.

Αξιωματούχοι στο Πακιστάν δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να συναντηθούν για διαπραγματεύσεις στην Ισλαμαμπάντ ήδη από αυτή την εβδομάδα.

Πηγές ανέφεραν ότι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ήταν ο πιθανότερος να ηγηθεί μιας διαπραγματευτικής ομάδας από την ιρανική πλευρά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο Γκαλιμπάφ απορρίπτει τις αναφορές για απευθείας συνομιλίες ως «fake news».

«Το Ιράν προτιμά το Ισλαμαμπάντ»

Η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (22/3) για να συζητήσουν τη σύγκρουση.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν και «συμφώνησαν στην επείγουσα ανάγκη για αποκλιμάκωση, διάλογο και διπλωματία», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Το Ισλαμαμπάντ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα ως ο τόπος διεξαγωγής συνομιλιών, κάτι που καμία πλευρά δεν έχει μέχρι στιγμής συμφωνήσει, παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών.

Το Κατάρ, η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν επίσης προσφερθεί ως τόποι πιθανών συνομιλιών, ωστόσο πηγές ανέφεραν ότι η προτίμηση της Τεχεράνης ήταν το Ισλαμαμπάντ.

«Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης των ΗΠΑ και του Ιράν, το Πακιστάν είναι έτοιμο και νιώθει τιμή να φιλοξενήσει τη διευκόλυνση ουσιαστικών και εποικοδομητικών συνομιλιών για μια συνολική διευθέτηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης», δήλωσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαρίφ, σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη 24 Μαρτίου.