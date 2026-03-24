Οι Ιρανοί τρολάρουν με LEGO τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Το σατιρικό βίντεο σε στυλ animation

Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με «όπλο» την προπαγάνδα και την ανταλλαγή περιεχομένου στα social media καλά κρατεί, με ένα νέο βίντεο της ιρανικής πλευράς να σατιρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και την πίεση που νιώθει η Ουάσιγκτον λόγω του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Iran's trolling of Trump is brutal. Iran is now posting Lego videos. 😂🤣👇 pic.twitter.com/k6J10G8M7H — Bill Madden (@maddenifico) March 23, 2026

Το βίντεο, που αναπαράχθηκε έντονα στο διαδίκτυο, αποδίδεται στο Tasnim News Agency, ένα ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων συνδεδεμένο τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σε αυτό, ο Τραμπ και άλλοι διεθνοί ηγέτες παρουσιάζονται ως χαρακτήρες τύπου LEGO. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να δηλώνει αυτάρεσκα ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν όλα τα πλοία του ιρανικού πολεμικού ναυτικού, ωστόσο -σύμφωνα με την ιστορία του βίντεο- αυτό δεν ισχύει, καθώς κάθε πλοίο των εχθρών της Τεχεράνης αδυνατεί να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ συναντώντας σθεναρή αντίσταση.

Η δραματική αύξηση της τιμής των καυσίμων στη Δύση γίνεται επίσης επίκεντρο της σάτιρας στο βίντεο.