Μετά από ενάμιση μήνα καταιγιστικών επιθέσεων τα όπλα στη Μέση Ανατολή έχουν σιγήσει. Στον Λίβανο ο εκεχειρία -αν και εύθραυστη- είναι σε ισχύ. Στο μέτωπο του Ιράν παρά τους εκατέρωθεν λεονταρισμούς από Τραμπ και Τεχεράνη οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κάνουν αθόρυβα δουλειά στο παρασκήνιο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μέχρι σήμερα μια πτυχή του πολέμου παραμένει κάτω από τα ραντάρ, τα fake news. Σε παλαιότερες εποχές η προπαγάνδα ήταν ένα συστηματικό εργαλείο που χρησιμοποιούνταν για να καταρρακώσει το ηθικό του αντίπαλου στρατού και του πληθυσμού. Σήμερα αρκούν ακόμα και απλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ή απλά μερικά τηλεοπτικά πλάνα για εντυπωσιασμό και για εκφοβισμό των αντιπάλων.

This is Tel Aviv, Iran attacked at night, but the international media didn't see it. pic.twitter.com/1cjpNcCMvS — Iran time (@khanadan99) April 2, 2026

Ο πόλεμος στο Ιράν και στον Λίβανο γέννησε πολλά «ψηφιακά ψέματα». Σε πολλές περιπτώσεις Μάθετε πώς να ξεχωρίζετε τα deepfakes και τα κατασκευασμένα βίντεο πριν τα κοινοποιήσετε.

Σε κάθε μεγάλη γεωπολιτική κρίση, ο πρώτος που «πεθαίνει» είναι η αλήθεια, και στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο θάνατος αυτός είναι ψηφιακός. Οι πλατφόρμες (X, TikTok, Facebook) έχουν κατακλυστεί από βίντεο που δείχνουν πλήγματα, καταστροφές ή δηλώσεις ηγετών που δεν έγιναν ποτέ. Ως αναγνώστες, η θωράκισή μας απέναντι στην παραπληροφόρηση είναι πλέον ζήτημα «ψηφιακής υγιεινής».

Watch for fake news ‼️



Iran putting out plenty of fake videos today and reports.



A-10 Warthog was hit but not shot down.



❌👇 https://t.co/irzy2XRb0h — 🇺🇦🇮🇷 IRAN WAR UPDATES☢️🇭🇺🇬🇪🇺🇦 جاوید شاه (@UkraineDiary) April 3, 2026

Πώς να εντοπίσετε την απάτη:

Προσέξτε τα μάτια και το στόμα: Στα deepfakes, η κίνηση των βλεφάρων είναι συχνά αφύσικη ή απουσιάζει. Επίσης, ο συγχρονισμός των χειλιών με τον ήχο (lip-sync) παρουσιάζει μια ανεπαίσθητη καθυστέρηση. Κλασική περίπτωση το βίντεο με τον Μοτζντάμπα Χαμενεΐ που θυμίζει σκηνή από κατασκοπική ταινία αλλά είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

This video is fake , AI-generated fake. Iran appears to be investing heavily in AI, as they've recently released a series of similar videos and images.



H/T Kurd Alarm pic.twitter.com/14pNZnGsl4 — Adi (@Adi13) April 6, 2026

Η λεπτομέρεια στο φόντο: Η AI δυσκολεύεται ακόμα με τις σκιές και τις αντανακλάσεις. Αν το πρόσωπο φαίνεται πεντακάθαρο αλλά ο φωτισμός στο περιβάλλον γύρω του δεν ταιριάζει, το βίντεο είναι πιθανότατα προϊόν επεξεργασίας.

Η μέθοδος της «αντίστροφης αναζήτησης»: Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Google Lens ή το TinEye. Συχνά, βίντεο που παρουσιάζονται ως «σημερινά» από το Ιράν ή το Ισραήλ, είναι στην πραγματικότητα πλάνα από παλιότερες συγκρούσεις ή ακόμα και από video games.

Ελέγξτε την πηγή: Αν ένα συγκλονιστικό βίντεο δεν υπάρχει σε κανένα επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο αλλά διακινείται μόνο από ανώνυμους λογαριασμούς, η πιθανότητα να είναι fake αγγίζει το 90%.