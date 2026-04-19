Μετά από ενάμιση μήνα καταιγιστικών επιθέσεων τα όπλα στη Μέση Ανατολή έχουν σιγήσει. Στον Λίβανο ο εκεχειρία -αν και εύθραυστη- είναι σε ισχύ. Στο μέτωπο του Ιράν παρά τους εκατέρωθεν λεονταρισμούς από Τραμπ και Τεχεράνη οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κάνουν αθόρυβα δουλειά στο παρασκήνιο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.
Μέχρι σήμερα μια πτυχή του πολέμου παραμένει κάτω από τα ραντάρ, τα fake news. Σε παλαιότερες εποχές η προπαγάνδα ήταν ένα συστηματικό εργαλείο που χρησιμοποιούνταν για να καταρρακώσει το ηθικό του αντίπαλου στρατού και του πληθυσμού. Σήμερα αρκούν ακόμα και απλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ή απλά μερικά τηλεοπτικά πλάνα για εντυπωσιασμό και για εκφοβισμό των αντιπάλων.
Ο πόλεμος στο Ιράν και στον Λίβανο γέννησε πολλά «ψηφιακά ψέματα». Σε πολλές περιπτώσεις Μάθετε πώς να ξεχωρίζετε τα deepfakes και τα κατασκευασμένα βίντεο πριν τα κοινοποιήσετε.
Σε κάθε μεγάλη γεωπολιτική κρίση, ο πρώτος που «πεθαίνει» είναι η αλήθεια, και στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο θάνατος αυτός είναι ψηφιακός. Οι πλατφόρμες (X, TikTok, Facebook) έχουν κατακλυστεί από βίντεο που δείχνουν πλήγματα, καταστροφές ή δηλώσεις ηγετών που δεν έγιναν ποτέ. Ως αναγνώστες, η θωράκισή μας απέναντι στην παραπληροφόρηση είναι πλέον ζήτημα «ψηφιακής υγιεινής».
Πώς να εντοπίσετε την απάτη:
Προσέξτε τα μάτια και το στόμα: Στα deepfakes, η κίνηση των βλεφάρων είναι συχνά αφύσικη ή απουσιάζει. Επίσης, ο συγχρονισμός των χειλιών με τον ήχο (lip-sync) παρουσιάζει μια ανεπαίσθητη καθυστέρηση. Κλασική περίπτωση το βίντεο με τον Μοτζντάμπα Χαμενεΐ που θυμίζει σκηνή από κατασκοπική ταινία αλλά είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Η λεπτομέρεια στο φόντο: Η AI δυσκολεύεται ακόμα με τις σκιές και τις αντανακλάσεις. Αν το πρόσωπο φαίνεται πεντακάθαρο αλλά ο φωτισμός στο περιβάλλον γύρω του δεν ταιριάζει, το βίντεο είναι πιθανότατα προϊόν επεξεργασίας.
Η μέθοδος της «αντίστροφης αναζήτησης»: Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Google Lens ή το TinEye. Συχνά, βίντεο που παρουσιάζονται ως «σημερινά» από το Ιράν ή το Ισραήλ, είναι στην πραγματικότητα πλάνα από παλιότερες συγκρούσεις ή ακόμα και από video games.
Ελέγξτε την πηγή: Αν ένα συγκλονιστικό βίντεο δεν υπάρχει σε κανένα επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο αλλά διακινείται μόνο από ανώνυμους λογαριασμούς, η πιθανότητα να είναι fake αγγίζει το 90%.