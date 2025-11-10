Συγγνώμη για το μοντάζ στον Τραμπ ζητά ο πρόεδρος του BBC - Με μήνυση απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Σαμίρ Σαχ τόνισε ότι ο οργανισμός έχει λάβει μέτρα για να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα.
Συγγνώμη για το μοντάζ το οποίο έγινε σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως προβλήθηκε από ντοκιμαντέρ του BBC, ζήτησε ο πρόεδρος του ειδησεογραφικού οργανισμού Σαμίρ Σαχ σήμερα Δευτέρα (10/11) μετά τη «θύελλα» που προκάλεσε η αποκάλυψη της υπόθεσης και την παραίτηση δύο κορυφαίων στελεχών του οργανισμού.
Ο Σαχ ζήτησε συγγνώμη για την επεξεργασία της ομιλίας του Τραμπ στο BBC Panorama, προσθέτοντας ότι έχει έρθει σε επαφή με την ομάδα του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την υπόθεση.
«Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ και τους ανθρώπους του και τώρα εξετάζουμε πώς θα απαντήσουμε», τόνισε ο Σαμίρ Σαχ σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο BBC.
Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ προτίθεται να μηνσύσει το BBC, ο Σαχ ανέφερε: «Δεν το γνωρίζω ακόμα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με δίκες. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα αποτελέσματα».
Ακόμα, ο πρόεδρος του οργανισμού απέρριψε τον ισχυρισμό του Πρέσκοτ για «συστημική μεροληψία» στο BBC News.
«Έχουμε πάρει μέτρα»
Όπως υπογράμμισε, η επιτροπή δεοντολογίας και προτύπων στην οποία συμμετείχε ο Πρέσκοτ και στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος ο Σαχ, έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση καταγγελιών τόσο για συγκεκριμένα άρθρα όσο και για άλλα προβλήματα στην κάλυψη των θεμάτων.
«Όλες αυτές οι ιστορίες... και τα ζητήματα που θίγει ο κ. Πρέσκοτ έχουν εξεταστεί... πράγματι τα γνωρίζει, επειδή είναι μέλος της επιτροπής».
Υπάρχει η εντύπωση ότι «ακούσαμε τις ανησυχίες και δεν κάναμε τίποτα» αλλά αυτό δεν είναι ακριβές, τόνισε ο Σαχ.
«Έχουμε λάβει μέτρα, από την επίβλεψη διορθώσεων όπου έχουμε κάνει λάθος έως... πιο ακραίες περιπτώσεις», πρόσθεσε.
Με μήνυση απειλεί ο Τραμπ σε επιστολή
Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον Guardian, το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που απειλεί με νομική ενέργεια κατά του ειδησεογραφικού οργανισμού.
Ο Τραμπ έχει μηνύσει αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μέχρι στιγμής κατά τη δεύτερη θητεία του, ορισμένες υποθέσεις των οποίων έχουν ήδη απορριφθεί στα δικαστήρια.