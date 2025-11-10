Συγγνώμη για το μοντάζ στον Τραμπ ζητά ο πρόεδρος του BBC - Με μήνυση απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος

Συγγνώμη για το μοντάζ το οποίο έγινε σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, όπως προβλήθηκε από ντοκιμαντέρ του BBC, ζήτησε ο πρόεδρος του ειδησεογραφικού οργανισμού Σαμίρ Σαχ σήμερα Δευτέρα (10/11) μετά τη «θύελλα» που προκάλεσε η αποκάλυψη της υπόθεσης και την παραίτηση δύο κορυφαίων στελεχών του οργανισμού.

Ο Σαχ ζήτησε συγγνώμη για την επεξεργασία της ομιλίας του Τραμπ στο BBC Panorama, προσθέτοντας ότι έχει έρθει σε επαφή με την ομάδα του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την υπόθεση.

🚨Update: Disgraced BBC Chair Samir Shah apologizes for 'error of judgement' in doctored Trump speech!



Not sure if Trump going to sue but 'prepared for all outcomes!’ pic.twitter.com/VBvIe0TrpB — US Homeland Security News (@defense_civil25) November 10, 2025

«Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ και τους ανθρώπους του και τώρα εξετάζουμε πώς θα απαντήσουμε», τόνισε ο Σαμίρ Σαχ σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο BBC.

Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ προτίθεται να μηνσύσει το BBC, ο Σαχ ανέφερε: «Δεν το γνωρίζω ακόμα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με δίκες. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα αποτελέσματα».

Ακόμα, ο πρόεδρος του οργανισμού απέρριψε τον ισχυρισμό του Πρέσκοτ για «συστημική μεροληψία» στο BBC News.

«Έχουμε πάρει μέτρα»

Όπως υπογράμμισε, η επιτροπή δεοντολογίας και προτύπων στην οποία συμμετείχε ο Πρέσκοτ και στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος ο Σαχ, έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση καταγγελιών τόσο για συγκεκριμένα άρθρα όσο και για άλλα προβλήματα στην κάλυψη των θεμάτων.

«Όλες αυτές οι ιστορίες... και τα ζητήματα που θίγει ο κ. Πρέσκοτ έχουν εξεταστεί... πράγματι τα γνωρίζει, επειδή είναι μέλος της επιτροπής».

Φωτό: Reuters

Υπάρχει η εντύπωση ότι «ακούσαμε τις ανησυχίες και δεν κάναμε τίποτα» αλλά αυτό δεν είναι ακριβές, τόνισε ο Σαχ.

«Έχουμε λάβει μέτρα, από την επίβλεψη διορθώσεων όπου έχουμε κάνει λάθος έως... πιο ακραίες περιπτώσεις», πρόσθεσε.

Με μήνυση απειλεί ο Τραμπ σε επιστολή

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον Guardian, το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που απειλεί με νομική ενέργεια κατά του ειδησεογραφικού οργανισμού.

Ο Τραμπ έχει μηνύσει αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μέχρι στιγμής κατά τη δεύτερη θητεία του, ορισμένες υποθέσεις των οποίων έχουν ήδη απορριφθεί στα δικαστήρια.