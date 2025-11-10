BBC: Η παραιτηθείσα CEO απαντά στον Τραμπ – «Oι δημοσιογράφοι μας δεν είναι διεφθαρμένοι»

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά την παραίτησή της, στον απόηχο των σφοδρότατων επικρίσεων ότι ένα ντοκιμαντέρ του BBC Panorama παραπλάνησε το κοινό, αλλοιώνοντας μέσω μοντάζ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε η Ντέμπορα Τέρνες.

Η είδηση των παραιτήσεων του Τιμ Ντέιβι, γενικού διευθυντή του BBC και της CEO ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, ήρθε μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Telegraph σχετικά με εσωτερικό υπόμνημα του BBC που διέρρευσε, το οποίο υποστήριζε ότι το BBC Panorama είχε ενώσει δύο αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να φαίνεται πως εκείνος παρότρυνε ρητά την εισβολή στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Κατά την άφιξή της στα γραφεία του BBC, η Ντέμπορα Τέρνες εμφανώς συγκινημένη δήλωσε: «Οι δημοσιογράφοι μας δεν είναι διεφθαρμένοι και θα υπερασπιστώ τη δημοσιογραφία τους γιατί ήταν προνόμιο της καριέρας μου να υπηρετήσω ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του BBC News και να συνεργαστώ με την εξαιρετική ομάδα δημοσιογράφων μας.

Παραιτήθηκα το Σαββατοκύριακο επειδή η ευθύνη είναι δική μου. Αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, το BBC News δεν είναι θεσμικά προκατειλημμένο. Γι’ αυτό είναι ο πιο αξιόπιστος πάροχος ειδήσεων στον κόσμο.» υπογράμμισε

Από το 2022, ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος Ειδήσεων του BBC News διευθύνοντας μια ομάδα 6.000 ατόμων. Σήμερα δήλωσε πολύ λυπημένη που ο Τιμ Ντέιβι παραιτήθηκε λέγοντας ότι «ήταν ένας αποτελεσματικός ηγέτης στο BBC».

Ερωτηθείσα για το εάν οι δημοσιογράφοι είναι διεφθαρμένοι όπως λέει ο Πρόεδρος Τραμπ η Τέρνες απάντησε ότι «φυσικά και οι δημοσιογράφοι μας δεν είναι διεφθαρμένοι. Οι δημοσιογράφοι μας είναι εργατικοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την αμεροληψία. Και θα υπερασπιστώ τη δημοσιογραφία τους».

Στην ερώτηση δημοσιογράφων γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν τα λάθη στον Τραμπ, στον αντισημιτισμό, στα δικαιώματα των γυναικών η Τέρνες απάντησε πως «είμαι σίγουρη ότι αυτή η ιστορία θα αποκαλυφθεί. Αλλά προς το παρόν, θα πάω να δω τους δημοσιογράφους μας».