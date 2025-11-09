Χαμός στο BBC: Παραιτήσεις «βόμβα» λόγω ντοκιμαντέρ που είχε γίνει μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

Την παραίτησή τους υπέβαλαν ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες, έπειτα από έντονες επικρίσεις ότι ντοκιμαντέρ του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα παρουσίασε παραπλανητικά την ομιλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το BBC, σε γραπτή δήλωσή του προς το προσωπικό, ο Τιμ Ντέιβι σημείωσε ότι η αποχώρησή του ήταν δική του απόφαση, εκφράζοντας παράλληλα «ευγνωμοσύνη για τη συνεχή και ομόφωνη στήριξη» από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του BBC, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες.

Ο Πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, έκανε λόγο για «θλιβερή ημέρα» για τον οργανισμό, αποδίδοντας στον Ντέιβι «20 χρόνια αφοσίωσης» στο BBC. Διευκρίνισε ότι ο απερχόμενος επικεφαλής θα παραμείνει μεταβατικά στη θέση του, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του.

Οι επικρίσεις που οδήγησαν στην κρίση

Το BBC είχε δεχθεί το τελευταίο διάστημα σφοδρή κριτική για ζητήματα πολιτικής ουδετερότητας στην κάλυψη σημαντικών θεμάτων, όπως:

οι δηλώσεις και η δραστηριότητα του Ντόναλντ Τραμπ,

ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς,

ζητήματα γύρω από την ταυτότητα φύλου.

Το ζήτημα κορυφώθηκε μετά από δημοσίευμα της Daily Telegraph, το οποίο αναφέρθηκε σε εσωτερικό υπόμνημα πρώην συμβούλου δεοντολογίας, όπου καταγράφονταν λάθη σε σειρά ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών, επισημάνθηκε ότι στη δημοφιλή εκπομπή Panorama έγινε μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ τον Ιανουάριο 2021, με τρόπο που φαινόταν να τον συνδέει άμεσα με την υποκίνηση των ταραχών στο Καπιτώλιο.

Το ντοκιμαντέρ εμφάνιζε τον Τραμπ να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα πρέπει «να βαδίσουν στο Καπιτώλιο» και «να πολεμήσουν κολασμένα» – φράσεις που είχαν ειπωθεί σε διαφορετικά σημεία της ομιλίας του.