Σεξουαλικό σκάνδαλο στο BBC: Εμπλέκεται ακριβοπληρωμένη δημοσιογράφος

Σάλος στους δημοσιογραφικούς κύκλους της Μεγάλης Βρετανίας έχει προκαλέσει η πληροφορία ότι μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες παρουσιάστρια του BBC φέρεται να ενεπλάκη σε σεξουαλικό σκάνδαλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια φέρεται να έδειξε φωτογραφία με ακατάλληλο περιεχόμενο σε νεότερη συνεργάτιδά της.

Η διοίκηση του φημισμένου δημοσιογραφικού οργανισμού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, κάλεσε την παρουσιάστρια σε σειρά εσωτερικών συναντήσεων και της ζήτησε να απολογηθεί για την πράξη της. Πιστεύεται ότι η συγκεκριμένη εργαζόμενη ανήκει στους 50 υψηλότερα αμειβόμενους του BBC για το 2024.

Ρωτούσε για τις σεξουαλικές προτιμήσεις

Σύμφωνα με αναφορές, η παρουσιάστρια φέρεται να ρώτησε την νεαρή υπάλληλο για τις σεξουαλικές της προτιμήσεις προτού της δείξει τη γυμνή φωτογραφία, αγνώστου ταυτότητας. Το περιστατικό δεν είχε γίνει δημόσια γνωστό μέχρι πρόσφατα, αλλά συζητείτο σε εσωτερικούς κύκλους του οργανισμού.

Πηγή δήλωσε στο ίδιο μέσο: «Αν αποκαλυφθεί το όνομα της εργαζόμενης και οι λεπτομέρειες του περιστατικού, ενδέχεται να υπάρξουν αντιδράσεις σε ευρύτερα τμήματα του BBC. Πρόκειται για την πρώτη φορά που γυναίκα φέρεται να εμπλέκεται σε παρόμοια υπόθεση εντός του οργανισμού».

Η ίδια πηγή περιέγραψε την πράξη ως «υποτιθέμενο αστείο», που όμως προκάλεσε σοκ και συναισθηματική αναστάτωση στο άτομο που το δέχτηκε. «Υπάρχει ανεκτικότητα για πιο χαλαρό τόνο στο γραφείο, όμως αυτό ξεπέρασε τα όρια. Έμοιαζε περισσότερο με σκόπιμη ενέργεια εκφοβισμού, παρά με αστείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκπρόσωπος του BBC σχολίασε σχετικά: «Αν και δεν αναφερόμαστε σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά κάθε καταγγελία που αφορά τη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας».