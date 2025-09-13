Σκάνδαλο στο Μάντσεστερ: Αναισθησιολόγος εγκατέλειψε ασθενή για σεξ με νοσηλεύτρια στο χειρουργείο

Απίστευτο και όμως αληθινό! Σοκ προκαλεί στο βρετανικό ΕΣΥ η αποκάλυψη ότι ο 44χρονος αναισθησιολόγος Σουχάιλ Αντζούμ άφησε ασθενή υπό αναισθησία στη μέση χειρουργικής επέμβασης για να συνευρεθεί ερωτικά με νοσηλεύτρια μέσα σε χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου Tameside στο Μάντσεστερ.



Το παράνομο στιγμιότυπο έγινε αντιληπτό όταν συνάδελφος εισέβαλε ξαφνικά στην αίθουσα 8 και αντίκρισε τη νοσηλεύτρια με κατεβασμένο παντελόνι και τον γιατρό να δένει βιαστικά το κορδόνι του. Ο Αντζούμ είχε προηγουμένως ζητήσει από άλλη νοσηλεύτρια να παρακολουθεί τον ασθενή, ώστε εκείνος να κάνει δήθεν «διάλειμμα».



Σύμφωνα με το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (GMC), ο αναισθησιολόγος εξαφανίστηκε από την αίθουσα για περίπου οκτώ λεπτά. Ευτυχώς ο ασθενής δεν υπέστη καμία βλάβη, αλλά το σκάνδαλο έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία.

Παραδέχθηκε τα πάντα

Ο ίδιος παραδέχθηκε τα πάντα, αναγνωρίζοντας ότι έθεσε σε κίνδυνο τον ασθενή. Μάλιστα, απέδωσε την απερίσκεπτη πράξη του στην «ψυχολογική πίεση» που βίωνε μετά τη γέννηση της πρόωρης κόρης του, τονίζοντας πως «ήταν μια μοιραία στιγμή λάθους κρίσης».



Ο Δρ Αντζούμ εγκατέλειψε το Tameside τον Φεβρουάριο του 2024 και επέστρεψε στο Πακιστάν, όμως πλέον ζητά να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να συνεχίσει την καριέρα του. Η υπόθεση εξετάζεται από το Πειθαρχικό Ιατρικό Δικαστήριο, ενώ η κοινή γνώμη παραμένει συγκλονισμένη.