Ροζ σκάνδαλο στη Nestlé: Πώς η ερωμένη του CEO τον έκανε «τσακωτό» με άλλη και τον κατήγγειλε

«Καυτές» λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας με το ροζ σκάνδαλο που ξέσπασε στην εταιρεία Nestlé όταν δημοσιοποιήθηκε η σχέση που είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Laurent Freixe, με υπάλληλό του.

Το γεγονός οδήγησε την εταιρεία να απολύσει τον CEO της ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, το φως της δημοσιότητας βλέπουν λεπτομέρειες πίσω από την αποκάλυψη.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως η «κύρια ερωμένη» του Freixe, η οποία είναι ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, τον έκανε τσακωτό με μια άλλη γυναίκα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Ζυρίχη. Προκειμένου να τον εκδικηθεί, κάλεσε την τηλεφωνική υποστήριξη της Nestlé και υπέβαλε καταγγελία η οποία τελικά οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τη θέση.

Το ελβετικό μέσο «Inside Paradeplatz» αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια εσωτερικής έρευνας στην εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι ο Freixe είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της Nestlé, μη αποκαλύπτοντας τη σχέση με την υφιστάμενή του.

Η έρευνα λέγεται ότι αποτελεί την επίσημη εξήγηση ενός εκρηκτικού παρασκηνιακού δράματος, στο οποίο φέρεται στελέχη της Nestlé να απαίτησαν την απόλυση του Freixe μετά από άγρια ​​αντιπαράθεση, ζητώντας του να παραδώσει το τηλέφωνό του, ενώ δεν δίστασαν να τον αποκαλέσουν «ψεύτη», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η γυναίκα που φέρεται να βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον Freixe έχει επίσης αποχωρίσει πρόσφατα από τη Nestlé, με τον 63χρονο να της έχει εξασφαλίσει ένα γενναιόδωρο πακέτο αμοιβής πριν αυτός απολυθεί, αναφέρει το Inside Paradeplatz. Το ελβετικό μέσο μάλιστα αναφέρει ότι η ανώνυμη γυναίκα ήταν στέλεχος μάρκετινγκ και ότι ο Freixe «φέρεται να την ερωτεύτηκε» μετά τη γνωριμία τους στα κεντρικά γραφεία στην Ελβετία το 2022.

Ένας εκπρόσωπος της Nestlé δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AWP ότι μια αρχική έρευνα «απέτυχε να τεκμηριώσει την υποψία», αλλά μετά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων, μια εις βάθος έρευνα επιβεβαίωσε την υπόθεση. «Όλα όσα πρέπει να ειπωθούν επί του θέματος έχουν ειπωθεί και δεν θα εμπλακώ σε περαιτέρω εξωφρενικές εικασίες» ανέφερε.