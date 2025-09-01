Απολύθηκε ο CEO της Nestle επειδή έκανε σχέση με υπάλληλο - «Έσπασε» απαράβατο όρο

Την πόρτα εξόδου στον CEO της έδειξε η κορυφαία εταιρεία Nestle με έδρα την Ελβετία ύστερα από έρευνα που έκανε εις βάρους του διαπιστώνοντας ότι έχει δημιουργήσει ερωτικό δεσμό με μια υφιστάμενή του, παραβιάζοντας επί της ουσίας τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Η Nestlé δήλωσε ότι η αποχώρηση του Laurent Freixe μετά από 40 χρόνια στην εταιρεία ακολούθησε έρευνα υπό την επίβλεψη του προέδρου της, Paul Bulcke, και του επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή, Pablo Isla, με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, σχετικά με τη σχέση με μια άμεση υφιστάμενη που παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

«Αυτή ήταν μια απαραίτητη απόφαση», δήλωσε ο Bulcke σε ανακοίνωσή του. «Οι αξίες και η διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας. Ευχαριστώ τον Laurent για τα χρόνια προσφοράς του».

Ο Freixe ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, αφότου η Nestlé απέλυσε τον προκάτοχό του.

Οι απαράβατοι όροι των εταιρειών

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της πετρελαϊκής πολυεθνικής BP παραιτήθηκε αφού κράτησε κρυφή την ερωτική σχέση που διατηρούσε για αρκετό καιρό με συναδέλφους του.

Ο Bernard Looney στη συνέχεια απολύθηκε επίσημα από την προθεσμία προειδοποίησης ενός έτους για το σοβαρό παράπτωμα, μετά από έρευνα του διοικητικού συμβουλίου της BP και των συμβούλων του, η οποία διαπίστωσε ότι είχε παραπλανήσει εν γνώσει του τους συναδέλφους του διευθυντές όταν ζήτησαν διαβεβαιώσεις σχετικά με την αποκάλυψη προηγούμενων σχέσεων και τη μελλοντική του συμπεριφορά.