Σάλος στη Βρετανία: Μυστικός ρεπόρτερ φέρνει στο φως αδιανόητα σκηνικά μέσα στην Αστυνομία

Εν ενεργεία αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ζητούσαν να πυροβολήσουν μετανάστες, απολάμβαναν τη χρήση βίας και αδιαφορούσαν για καταγγελίες βιασμού, όπως αποκαλύπτει υλικό που έφερε στο φως μυστικός ρεπόρτερ του BBC Panorama.

Δείχνει αστυνομικούς να κάνουν σεξουαλικά σχόλια σε συναδέλφους τους και να μοιράζονται ρατσιστικές απόψεις για τους μετανάστες και τους μουσουλμάνους.

«Κάποιος καινούργιος έρχεται, μπαμ, βάζεις τη μάσκα. Πρέπει να τους καταλάβεις», είπε ένας αστυνομικός.



Αφού το BBC έστειλε μια λεπτομερή λίστα με τις καταγγελίες στη Μητροπολιτική Αστυνομία, αυτή έθεσε σε διαθεσιμότητα οκτώ αστυνομικούς και ένα μέλος του προσωπικού και απέσυρε δύο ακόμη αστυνομικούς από τα καθήκοντά τους στην πρώτη γραμμή. Ο επίτροπος Sir Mark Rowley δήλωσε ότι η συμπεριφορά που περιγράφεται στο Panorama ήταν «εντελώς απαράδεκτη και αντίθετη με τις αξίες και τα πρότυπα» της αστυνομικής δύναμης.

Μεταξύ των αστυνομικών που βιντεοσκόπησε ο μυστικός ρεπόρτερ ήταν:

- Ο λοχίας Joe McIlvenny, ένας αστυνομικός με σχεδόν 20 χρόνια υπηρεσίας, ο οποίος αψήφησε τις καταγγελίες μιας εγκύου για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, αφού ένας συνάδελφός του εξέφρασε ανησυχίες για την απόφαση να αφεθεί ο κατηγορούμενος ελεύθερος με εγγύηση. Απάντησε: «Αυτό λέει εκείνη».

- Ο αστυφύλακας Martin Borg, ο οποίος περιέγραψε με ενθουσιασμό πώς είδε έναν άλλο αστυνομικό, τον λοχία Steve Stamp, να πατάει το πόδι ενός υπόπτου. Ο αστυφύλακας Borg γέλασε όταν περιέγραψε πως προσφέρθηκε να κάνει μια δήλωση λέγοντας ότι ο ύποπτος προσπάθησε πρώτος να κλωτσήσει τον λοχία. Από το βίντεο της κάμερας ασφαλείας δεν ήταν σαφές αν η ισχυρισμός ήταν αληθινός.

- Ο αστυνομικός Phil Neilson, ο οποίος είπε στον μυστικό δημοσιογράφο σε παμπ ότι ένας κρατούμενος που είχε παραβιάσει τη βίζα του θα έπρεπε να «φάει μια σφαίρα στο κεφάλι» και «όσοι πηδάνε και βιάζουν γυναίκες, θα τους πηδούσες και θα τους άφηνες να αιμορραγούν».

Ο μυστικός δημοσιογράφος του BBC Panorama, Rory Bibb, πέρασε επτά μήνες μέχρι τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ως διορισμένος αξιωματικός κράτησης (DDO) στο κρατητήριο του αστυνομικού τμήματος Charing Cross στο κέντρο του Λονδίνου. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν στενή συνεργασία με λοχίες και αστυφύλακες, αλλά χωρίς συμμετοχή σε συλλήψεις.



Το Charing Cross διαθέτει ένα από τα 22 κρατητήρια της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, όπου κρατούνται άτομα μετά τη σύλληψή τους και πριν από την απαγγελία κατηγοριών ή την αποφυλάκισή τους. Συχνά οι αστυνομικοί έχουν να κάνουν με βίαια και ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων νέων και ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα.

Ο σταθμός είχε αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από την αστυνομική εποπτική αρχή, το Ανεξάρτητο Γραφείο για τη Συμπεριφορά της Αστυνομίας (IOPC), σχετικά με εκφοβισμό και διακρίσεις πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Διαπίστωσε ότι ορισμένοι αστυνομικοί είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να χτυπήσουν τις κοπέλες τους, μοιράστηκαν προσβλητικά σχόλια και έκαναν αστεία για βιασμούς σε ιδιωτικές ομαδικές συνομιλίες.



Οι πληροφοριοδότες δήλωσαν στο Panorama ότι αστυνομικοί με ρατσιστικές συμπεριφορές εξακολουθούσαν να εργάζονται στο τμήμα, παρά την υπόσχεση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να εξαλείψει τους «απατεώνες αστυνομικούς» και τις «πολιτισμικές αδυναμίες».

«Τρομακτικός» μισογυνισμός

Οι λοχίες είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή λειτουργία των κρατητηρίων και για την τήρηση των αξιών και των ηθικών προτύπων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.



Ένας από αυτούς στο Charing Cross ήταν ο λοχίας McIlvenny, ο οποίος καταγράφηκε επανειλημμένα ενώ ήταν σε υπηρεσία να επιδεικνύει μισογυνική συμπεριφορά.



Μιλούσε στους συναδέλφους του χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις για τη σεξουαλική του ζωή και τις συντρόφους του, λέγοντας στον μυστικό δημοσιογράφο και σε μια συνάδελφο για μια γυναίκα που είπε ότι γνώρισε στο διαδίκτυο: «Γεμίζει όλη την πόρτα, είναι σχεδόν τερατώδης».



Μιλούσε ακόμα και για το πώς έβρισκε σεξουαλική ευχαρίστηση, παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων γυναικών συναδέλφων που τον άκουγαν. «Η αντοχή μου στον πόνο αυξάνεται σημαντικά αν είμαι ταυτόχρονα σεξουαλικά διεγερμένος. Οπότε, θα τους ρωτήσω αν μπορώ να κάνω μια μ@@@ία...».

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ενώ ο μυστικός δημοσιογράφος του BBC εργαζόταν στο σταθμό, ο λοχίας McIlvenny ενημερώθηκε ότι ήταν υπό έρευνα για ακατάλληλα σχόλια που φέρεται να είχε κάνει σε μια γυναίκα που βρισκόταν υπό κράτηση.



Το προσωπικό του σταθμού κράτησης είπε στον μυστικό δημοσιογράφο ότι η γυναίκα ήταν Ασιάτισσα και ότι ο λοχίας McIlvenny της είχε πει ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί με «μασάζ». Το προσωπικό του σταθμού κράτησης είπε ότι τον είχαν καταγγείλει αξιωματικοί της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών.



Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, πριν το Panorama ενημερώσει την αστυνομία για τα ευρήματά του, ο λοχίας είπε στον δημοσιογράφο της BBC ότι είχε επιστρέψει στη δουλειά του στο κρατητήριο.

«Κόκκινο σύννεφο»

Ο μυστικός δημοσιογράφος του BBC κινηματογράφησε επανειλημμένα αστυνομικούς να απολαμβάνουν τη χρήση βίας. Καθώς έπιναν μερικά ποτά σε μια κοντινή παμπ εκτός υπηρεσίας, ο αστυνομικός Martin Borg περιέγραψε πώς είχαν καταφέρει να συλλάβουν ένα άνδρα που είχε συλληφθεί για πλαστοπροσωπία αστυνομικού και απόπειρα απαγωγής.



Ο αστυνομικός Borg είπε ότι ο άνδρας είχε φτύσει τους αστυνομικούς και είχε ουρήσει στην πόρτα του κελιού, οπότε οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στο πάτωμα. Ενώ «κλωτσούσε», ο λοχίας Steve Stamp, με το παρατσούκλι «Stampy», πάτησε με τη μπότα του στο πόδι του άνδρα, είπε ο αστυνομικός. Ο μυστικός δημοσιογράφος μπόρεσε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες CCTV στο χώρο κράτησης, το οποίο έδειχνε τον λοχία να πατάει δύο φορές.

«Ο τύπος ούρλιαζε», είπε ο αστυνομικός Borg. «Μετά είχε ένα οίδημα στο πόδι του που έμοιαζε με όγκο, φίλε». Θυμόταν ότι ο κρατούμενος είχε διαμαρτυρηθεί ότι ο λοχίας τον κλώτσησε στο πόδι και θυμήθηκε ότι είπε: «Ναι, το έκανε, μ@@@α».

Δεν είναι σαφές από το βίντεο CCTV αν ο άνδρας είχε προσπαθήσει να κλωτσήσει τον λοχία Stamp. Ο άνδρας ήταν ξυπόλητος και τέσσερις αστυνομικοί τον συγκρατούσαν εκείνη τη στιγμή.



Ένας αστυνομικός περιέγραψε πως, αν οι ύποπτοι αρνούνται να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, μπορεί να τραβήξει δυνατά δύο από τα δάχτυλά τους για να σπάσει τους τένοντες. «Μου αρέσει να παίρνω δακτυλικά αποτυπώματα με τη βία», είπε.

Ένας άλλος αστυφύλακας, που συνάντησε τον μυστικό δημοσιογράφο στην καντίνα για πρώτη φορά, περιέγραψε πώς ένας ύποπτος τον είχε χτυπήσει με τον αγκώνα στο πρόσωπο, οπότε τον «χτύπησε άσχημα στα πόδια» καθώς στεκόταν όρθιος στο φορτηγό, φορώντας δεσμά στα πόδια.



«Απλά πέντε ή έξι χτυπήματα», είπε. «Δεν ήταν ωραίο θέαμα. Σίγουρα υπήρχε λίγο κόκκινο νέφος εκεί. Αλλά δεν προέκυψε τίποτα».

«Είναι απλά απόβρασμα»

Καθώς έπιναν ποτά στην παμπ, οι αστυνομικοί εξέφρασαν ρατσιστικές, αντιμεταναστευτικές ή αντιμουσουλμανικές απόψεις.



Σε μια περίπτωση, ο αστυνομικός Borg βρισκόταν στην παμπ και μιλούσε για υπόπτους που ήταν υπό κράτηση και προέρχονταν από εθνοτικές μειονότητες. Όταν ρωτήθηκε ποια ομάδα προκαλούσε τη μεγαλύτερη θλίψη, απάντησε «οι μουσουλμάνοι».



«Μας μισούν. Μας μισούν γαμώτο. Μας μισούν πραγματικά», είπε. «Το Ισλάμ είναι ένα πρόβλημα. Ένα σοβαρό πρόβλημα, νομίζω».



Ο αστυνομικός Phil Neilson, μέλος της ομάδας West End, ήταν αρχικά επιφυλακτικός στο να μοιραστεί τις απόψεις του με τον μυστικό δημοσιογράφο. Ρώτησε τον δημοσιογράφο αν ήταν μέλος της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.



Δύο εβδομάδες αργότερα, ο αστυνομικός Neilson και ο Rory συναντήθηκαν ξανά στην παμπ, όπου ο αστυνομικός περιέγραψε πώς δεν τον ενοχλούσε το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έφευγαν από τον πόλεμο και κατέφευγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, είχε εντελώς διαφορετική άποψη για τους ανθρώπους που έφταναν από τη Μέση Ανατολή. «Είναι απλά απόβρασμα», είπε, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για «εισβολή». «Θεέ μου, θα χάσουμε τις δουλειές μας αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο αστυνομικός Neilson.



Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και καθώς ο αστυνομικός Neilson έπινε όλο και περισσότερο, οι απόψεις του παρέμειναν σταθερές, αλλά τις εξέφραζε με πιο ακραίο και ακόμη και βίαιο τρόπο.



Είπε ότι οι Αλγερινοί ήταν «αποβράσματα», οι Σομαλοί ήταν «αποβράσματα» και «απαίσιοι», προσθέτοντας: «Νομίζω ότι οι ξένοι είναι οι χειρότεροι».



Μετά από μερικά ποτά, ο αστυνομικός Neilson μοιράστηκε τις απόψεις του για το Ισλάμ. «Έχω δει πάρα πολλούς μουσουλμάνους να διαπράττουν εγκλήματα. Ο τρόπος ζωής τους δεν είναι ο σωστός τρόπος ζωής», είπε.