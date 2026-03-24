Ο Τραμπ «έδειξε» Χέγκσεθ για τον πόλεμο με το Ιράν - Η αμηχανία του υπουργού Πολέμου

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ότι ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ήταν ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης που υποστήριξε τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.



«Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε και είπες ας το κάνουμε, γιατί δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Τενεσί, με τον Χέγκσεθ που καθόταν δίπλα του να αντιδρά με ένα αμυδρό χαμόγελο...

Ο Τραμπ, σημειώνει η The Hill, έχει επαινέσει τον υπουργό Πολέμου, ο οποίος υπήρξε βασικός υποστηρικτής της στρατιωτικής δράσης στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και έχει πλέον εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα της.



Ο Χέγκσεθ έχει πραγματοποιήσει συνεντεύξεις Τύπου με δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο και έχει γνωστοποιήσει τους στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ, όπως η εξάλειψη του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, της παραγωγής drones και του ναυτικού της χώρας. Έχει επίσης επιτεθεί επανειλημμένα στα μέσα ενημέρωσης για την κριτική κατά του πολέμου.



Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου, ο Χέγκσεθ αρνήθηκε να πει πότε οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να τερματίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν θα θέλαμε να ορίσουμε ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα» και πρόσθεσε ότι «είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», με τον Τραμπ να λαμβάνει την τελική απόφαση για το πώς θα τελειώσει.

Παράλληλα, το Bloomberg ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο συντηρητικός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ ήταν οι κύριες φωνές που ώθησαν τον Τραμπ να εμπλακεί στη σύγκρουση, ενώ ο Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και η επικεφαλής του προσωπικού, Σούζι Γουάιλς, ήταν πιο επιφυλακτικοί.



Ο Τζο Κεντ, πρώην επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, έγινε ο πρώτος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που παραιτήθηκε λόγω του πολέμου.

