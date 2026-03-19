Χέγκσεθ: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο πλήγμα στο Ιράν μέχρι τώρα

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας προανήγγειλε την Πέμπτη ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση μέχρι σήμερα στο Ιράν, σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο μιλώντας στο Πεντάγωνο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει χιλιάδες στόχους στρατιωτικής σημασίας, καθώς και κρίσιμες υποδομές, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο και καθορίζουν τον ρυθμό της σύγκρουσης. Όπως ανέφερε: «Πάνω από 7.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν και σήμερα θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο χτύπημα μέχρι τώρα. Κερδίζουμε αποφασιστικά και με τους δικούς μας όρους».

Τόνισε επίσης ότι η αμερικανική στρατιωτική ισχύς ενισχύεται καθημερινά, την ώρα που, όπως ανέφερε, οι δυνατότητες της Τεχεράνης φθείρονται σημαντικά. «Οι δυνατότητές μας χτίζονται, το Ιράν υποβαθμίζεται» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, απέδωσε τις εξελίξεις αυτές στην πολιτική ηγεσία Τραμπ, δίνοντας σαφές πολιτικό και διπλωματικό στίγμα στις δηλώσεις του.

Hegseth on Iran:



To date, we’ve struck over 7,000 targets across Iran and its military infrastructure. That is not incremental—that is overwhelming force applied with precision.



And again today will be the largest strike package yet.



Το Πεντάγωνο κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι έχει διοχετεύσει κρατικούς πόρους στην ενίσχυση στρατιωτικών δυνατοτήτων, αντί να επενδύσει στην ευημερία του πληθυσμού. Ο υπουργός χρησιμοποίησε σκληρή φρασεολογία, περιγράφοντας τις αμερικανικές επιδρομές ως αδιάκοπες και συντριπτικές.

Η ενημέρωση έλαβε και πολιτική διάσταση, με τον ίδιο να εξαπολύει ευθεία επίθεση σε μέρος των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια περί παρατεταμένης εμπλοκής. Όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ έχουν σαφή στρατηγικό στόχο, ενώ η πίεση προς την Τεχεράνη παραμένει συνεχής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ηγεσία της δέχεται ισχυρό πλήγμα.