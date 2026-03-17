Παραίτηση-βόμβα κορυφαίου αξιωματούχου των ΗΠΑ λόγω του πολέμου: «Το Ιράν δεν αποτελεί απειλή»

Σε μία αιφνιδιαστική και ηχηρή κίνηση, ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, υπέβαλε την παραίτησή του, δηλώνοντας ότι «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση» να στηρίξει τον πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ στο Ιράν.

Ο Κεντ, σε δημόσια ανάρτησή του στα social media, υποστήριξε ότι το Ιράν «δεν αποτελούσε επείγουσα ή άμεση απειλή για το έθνος» και ότι «είναι ξεκάθαρο πως ο πόλεμος ξεκίνησε λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανοϊσραηλινό λόμπι».

Ο Κεντ είναι ο πρώτος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που παραιτείται λόγω του πολέμου στο Ιράν και ένας από τους πρώτους που παραιτούνται δηλώνοντας ρητά τόσο σοβαρή διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική. Η παραίτησή του προκαλεί αίσθηση, καθώς ο Κεντ είχε επιβεβαιωθεί στη θέση του μόλις τον περασμένο Ιούλιο, με ψήφους 52-44 στη Γερουσία. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν υπήρξε πολιτικός υποψήφιος με συνδέσεις με ακροδεξιούς κύκλους στις ΗΠΑ, γεγονός που κάνει την κριτική του προς την κυβέρνηση ακόμη πιο απρόσμενη.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Η παραίτησή του αποκαλύπτει απερίφραστα το πόσο ο πόλεμος στο Ιράν διευρύνει τα ρήγματα μέσα στον συνασπισμό του προέδρου Τραμπ. Ο Κεντ είναι στενός φίλος του Τάκερ Κάρλσον, ενός από τους πιο έντονους επικριτές του πολέμου, παρά τη στενή του σχέση με τον Τραμπ.

Στην ανάρτησή του, ο Κεντ συμπεριέλαβε και την επιστολή παραίτησής του προς τον Τραμπ, στην οποία υποστήριξε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρακίνησαν τις ΗΠΑ να εμπλακούν στη σύγκρουση με το Ιράν.

Στην επιστολή, ο Κεντ μίλησε για αυτό που θεώρησε ως «εκστρατεία παραπληροφόρησης» από υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους και τα ΜΜΕ, η οποία, όπως ανέφερε, υπονόμευσε τη «δόγμα Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ και καλλιέργησε πολεμικό κλίμα ενθαρρύνοντας τη σύγκρουση με το Ιράν.

Ολόκληρη η επιστολή του Τζο Κεντ

«Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με άμεση ισχύ από σήμερα.

Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό του λόμπι.

Στηρίζω τις αξίες και τις εξωτερικές πολιτικές για τις οποίες κάνατε εκστρατεία το 2016, το 2020 και το 2024, και τις οποίες εφαρμόσατε στην πρώτη σας θητεία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή αποτελούσαν παγίδα που στέρησε από την Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας και εξάντλησε τον πλούτο και την ευημερία του έθνους μας.

Κατά την πρώτη σας διακυβέρνηση, κατανοήσατε καλύτερα από κάθε σύγχρονο Πρόεδρο πώς να εφαρμόζετε αποφασιστικά τη στρατιωτική ισχύ χωρίς να παρασυρόμαστε σε ατελείωτους πολέμους. Το αποδείξατε αυτό με την εξόντωση του Κασέμ Σολεϊμανί και με την ήττα του ISIS.

Στις αρχές αυτής της διακυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και επιδραστικά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εξαπέλυσαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας «America First» και καλλιέργησε φιλοπολεμικά αισθήματα με στόχο να ενθαρρυνθεί ένας πόλεμος με το Ιράν. Αυτό το «ηχοθάλαμο» χρησιμοποιήθηκε για να σας παραπλανήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι, αν προχωρούσατε σε άμεσο πλήγμα, υπήρχε σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ψέμα και αποτελεί την ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας οδηγήσουν στον καταστροφικό πόλεμο στο Ιράκ, ο οποίος κόστισε στη χώρα μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος.

Ως βετεράνος που συμμετείχε σε 11 πολεμικές αποστολές και ως σύζυγος πεσούσας στρατιωτικού (Gold Star), που έχασα την αγαπημένη μου σύζυγο Σάνον σε έναν πόλεμο που κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, δεν μπορώ να στηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς για να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν εξυπηρετεί κανένα όφελος για τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Προσεύχομαι να αναλογιστείτε τι κάνουμε στο Ιράν και για ποιον το κάνουμε. Η ώρα για αποφασιστική δράση είναι τώρα. Μπορείτε να αλλάξετε πορεία και να χαράξετε μια νέα κατεύθυνση για το έθνος μας ή μπορείτε να μας αφήσετε να διολισθήσουμε περαιτέρω προς την παρακμή και το χάος. Εσείς κρατάτε τα χαρτιά.

Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω στην κυβέρνησή σας και να υπηρετήσω το μεγάλο μας έθνος.»