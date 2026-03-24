Τραμπ: «Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά -Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Τεχεράνη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο, εν συντομία στον πόλεμο στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα ως «τεράστια επιτυχία».



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ απαρίθμησε τα αποτελέσματα που αποδίδει στις αμερικανικές δυνάμεις, όπως την εξουδετέρωση των ιρανικών ηγετών, του στρατού και του ναυτικού. «Οι ηγέτες έχουν εξαφανιστεί όλοι. Κανείς δεν ξέρει με ποιον να μιλήσει», τόνισε.



Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ιρανοί «θέλουν πάρα πολύ να κλείσουν συμφωνία». «Δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ θέλουν να κλείσουν συμφωνία, και θα δούμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.



Ο Τραμπ περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση των ιρανικών δυνάμεων με σκληρή γλώσσα: «Η άλλη πλευρά θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία. Ποιος δεν θα το ήθελε αν ήταν στη θέση τους; Ο ναυτικός τους στόλος έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, οι επικοινωνίες τους… όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους».

REUTERS/Evan Vucci

Στην ίδια συνέντευξη, προχώρησε σε ακραίες δηλώσεις σχετικά με την αμερικανική ελευθερία δράσης: «Μπορούμε να ονομάσουμε έστω ένα πράγμα που δεν έχει χαθεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά; Είμαστε ελεύθεροι να περιπλανιόμαστε μέσα στην Τεχεράνη. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».



Νεύμα από το Ιράν περιμένουν οι ΗΠΑ για ειρηνευτική σύνοδο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την απάντηση του Ιράν σχετικά με τη συμμετοχή του σε ενδεχόμενη ειρηνευτική σύνοδο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και εντός της εβδομάδας, με τη μεσολάβηση διεθνών παραγόντων. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν οι συνομιλίες θα υλοποιηθούν τελικά, καθώς οι διπλωματικές επαφές κινούνται σε ασταθές περιβάλλον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να οδηγήσει τη σύγκρουση σε αποκλιμάκωση, επιδιώκοντας πολιτική διευθέτηση. Παρά ταύτα, η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται από τη στάση της Τεχεράνης και την προθυμία της να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ, υπό την ηγεσία του Μπεντζαμίν Νετανιάχου, παρακολουθεί με επιφυλακτικότητα τις κινήσεις της Ουάσιγκτον. Η ισραηλινή πλευρά εκφράζει ανησυχίες ότι μια πιθανή συμφωνία, που δεν θα καλύπτει πλήρως τις στρατηγικές της απαιτήσεις ενδέχεται να περιορίσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης της.

Συμφωνία 15 σημείων

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, εξετάζεται ένα πλαίσιο 15 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι η Τεχεράνη αποδέχεται το σχέδιο, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν την ύπαρξη ενεργών διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης, εξετάζοντας ακόμη και την ανάπτυξη στρατευμάτων στην ευρύτερη περιοχή, την ώρα που διατηρεί ανοιχτούς διαύλους διπλωματίας. Εκτιμήσεις αξιωματούχων συγκλίνουν στο ότι οι εχθροπραξίες ενδέχεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον δύο έως τρεις ακόμη εβδομάδες, καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σταθμίζουν τις επόμενες κινήσεις τους.