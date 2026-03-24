«Μύλος» με τις ανακοινώσεις Τραμπ: Η «ανακωχή» των 5 ημερών, η διάψευση του Ιράν και το πετρέλαιο

Σε νέα αιφνιδιαστική στροφή, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «διαπραγματεύσεις» με Ιρανό αξιωματούχο –τον οποίο δεν κατονόμασε– και ανακοίνωσε αναβολή πέντε ημερών για τα πλήγματα που είχε προαναγγείλει κατά κρίσιμων ιρανικών υποδομών. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ, ενώ σε χώρες του Κόλπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας για την αντιμετώπιση drones και πυραύλων.

Νέες εκτοξεύσεις από το Ιράν – Πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερις ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από ιρανικό έδαφος, καθώς και τουλάχιστον ένα πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έκανε λόγο για «νέο κύμα» πυραύλων εναντίον της ισραηλινής επικράτειας περίπου στις 04:45 (ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε περίπου 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι προχώρησε σε ενέργειες για την αντιμετώπιση «εχθρικών» πυραύλων και drones.

Η πληροφορία του Axios και η διάψευση Γαλιμπάφ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ φέρεται να είχε συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Ο ίδιος ο Γαλιμπάφ το διέψευσε κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι «καμία διαπραγμάτευση» δεν έγινε με τις ΗΠΑ και ότι διακινούνται «ψευδείς ειδήσεις» με στόχο τη χειραγώγηση χρηματαγορών και πετρελαϊκής αγοράς, αλλά και για να «διαφύγουν» ΗΠΑ και Ισραήλ από το αδιέξοδο.

Διάψευση για οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση εξέφρασε και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη έχει λάβει –μέσω «φίλων χωρών»– μηνύματα που σχετίζονται με «αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Πιθανή συνάντηση εντός εβδομάδας – «Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο», λέει ο Λευκός Οίκος

Axios και Reuters μεταδίδουν ότι Γουίτκοφ και Κούσνερ –και πιθανόν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς– θα μπορούσαν να συναντηθούν με ιρανική αντιπροσωπεία εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, ερωτηθείσα σχετικά, δεν διέψευσε τις πληροφορίες, τόνισε όμως ότι τέτοια «σενάρια» δεν μπορούν να θεωρούνται τετελεσμένα αν δεν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την αμερικανική προεδρία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να συμβάλει στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και αποκατάστασης της ειρήνης.

Αναβολή 5 ημερών και «σημεία συμφωνίας»

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αναβολή «για πέντε ημέρες» των πληγμάτων που είχε απειλήσει να διατάξει εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών-κλειδιών του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη δεν προχωρούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – περάσματος στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια τροφοδοσία υδρογονανθράκων.

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τις επαφές που –όπως είπε– πραγματοποιήθηκαν με Ιρανό «ηγέτη», βρέθηκαν «σημεία συμφωνίας». Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν αναφερόταν στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ενώ προειδοποίησε πως αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν, «οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν».

Η αλλαγή τόνου της Ουάσιγκτον ήρθε πριν ανοίξει η Wall Street, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» για τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Στις αγορές, το πετρέλαιο υποχώρησε χθες πάνω από 10%, ωστόσο νωρίς σήμερα το πρωί άρχισε να ενισχύεται εκ νέου στις αγορές της Ασίας, με το Brent να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Εντατικοποίηση επιχειρήσεων στον Λίβανο – Στο στόχαστρο η Χεζμπολάχ

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Τραμπ θεωρεί εφικτή την επίτευξη των στόχων του πολέμου «στο πλαίσιο συμφωνίας» που θα προστατεύει τα «ζωτικά συμφέροντα» του Ισραήλ. Ωστόσο, εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο.

Τα ξημερώματα, ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στη νότια Βηρυτό, περιοχή όπου η Χεζμπολάχ διατηρεί ισχυρή παρουσία. Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι βομβαρδισμός σε διαμέρισμα στη Χαζμία προκάλεσε τουλάχιστον έναν νεκρό, ενώ το Ισραήλ υποστήριξε πως στόχος ήταν στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο μέλη επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.