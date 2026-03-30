Ενεργειακό θρίλερ: Προς τα 130 δολάρια το πετρέλαιο - Οι απειλές στο Ορμούζ και η παρέμβαση Τραμπ

Σε τροχιά ανεξέλεγκτης ανόδου βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να σπάει το φράγμα των 115 δολαρίων καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλείνει πέντε εβδομάδες. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για έλεγχο των ιρανικών κοιτασμάτων και ο «σεισμός» στις ασιατικές αγορές συνθέτουν ένα σκηνικό παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που απειλεί την παγκόσμια ανάπτυξη.

Ενεργειακό «άλμα» και χρηματιστηριακό κραχ

Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρές πιέσεις, καθώς το Brent ενισχύεται πάνω από 3%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό (WTI) σταθεροποιείται πάνω από τα 100 δολάρια. Η εκτίναξη αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην Ασία, με τον δείκτη Nikkei 225 στην Ιαπωνία να βυθίζεται κατά 4,5% και τον νοτιοκορεατικό Kospi να ακολουθεί με απώλειες 4%.

Το σχέδιο Τραμπ για τη νήσο Χαργκ

Σε μια δήλωση που τάραξε τις αγορές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στους Financial Times ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατάληψης της νήσου Χαργκ, του βασικού κόμβου εξαγωγών του Ιράν.

Ο Τραμπ παραλλήλισε την κίνηση αυτή με τον έλεγχο της πετρελαιοβιομηχανίας της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη Μαδούρο. «Θα προτιμούσα να πάρω το πετρέλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη βούληση των ΗΠΑ για πλήρη έλεγχο των ροών.

Τα Στενά του Ορμούζ στο «μάτι του κυκλώνα»

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιτείνεται από τις απειλές της Τεχεράνης και τις επιθέσεις των Χούθι. Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς, βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση.

«Ο μεγαλύτερος φόβος είναι μια γενικευμένη οικονομική επιβράδυνση, καθώς οι καταναλωτές θα ξεμείνουν από χρήματα λόγω του κόστους ενέργειας και τροφίμων», προειδοποιεί ο αναλυτής Άντριου Λίποου, ο οποίος βλέπει το Brent να φτάνει ακόμα και τα 130 δολάρια.

Από τα 72 στα 115 δολάρια

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου από την ώρα της έναρξης των εχθροπραξιών είναι ιστορικών διαστάσεων: