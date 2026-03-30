WSJ: Χερσαία επέμβαση για κατάσχεση του ουρανίου του Ιράν «βλέπει» ο Τραμπ - «Σε υπόγειες σήραγγες»

Το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικής αποστολής στο Ιράν προκειμένου να κατάσχει περίπου 400 κιλά ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, φαίνεται πως εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να μαίνεται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, χθες Κυριακή (29/3), Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως ο Τραμπ αξιολογεί αυτή τη στιγμή πόσο επικίνδυνο θα ήταν κάτι τέτοιο για τα χερσαία στρατεύματα που απαιτούνται για την αποστολή.

Παραμονή για μέρες στο ιρανικό έδαφος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι εν γένει ανοικτός στην ιδέα, αναφέρει η εφημερίδα, καθώς μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να βοηθήσει να επιτευχθεί ο κεντρικός διακηρυγμένος στόχος του, να εμποδίσει το Ιράν να κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Εντούτοις θα ήταν μια περίπλοκη και επικίνδυνη αποστολή, την οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα έπρεπε πιθανόν να φέρουν σε πέρας παραμένοντας στη χώρα για διάστημα αρκετών ημερών ή και περισσότερο.

Πριν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήσουν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν πέρσι τον Ιούνιο, βομβαρδίζοντας τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, η χώρα είχε στην κατοχή της περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Για την κατασκευή πυρηνικών όπλων χρειάζεται εμπλουτισμός άνω του 90%.

Μέσα σε υπόγειες σήραγγες

Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι πιθανό να βρίσκεται κυρίως σε υπόγειες σήραγγες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης στις πόλεις Ισφαχάν και τη Νατάνζ, που αμφότερες είχαν βομβαρδιστεί τον περασμένο Ιούνιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Τραμπ ενθάρρυνε τους συμβούλους του να πιέσουν το Ιράν να συμφωνήσει να παραδώσει το υλικό ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ανώνυμη πηγή στην Wall Street Journal.

Ιρανές διαδηλώτριες σχηματίζουν «ανθρώπινη αλυσίδα» μπροστά στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν, το 2005. Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

«Να συμμορφωθούν, αλλιώς δεν θα έχουν χώρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές σε συνομιλίες του με συμμάχους ότι οι Ιρανοί δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν το ουράνιο. Μίλησε επίσης για κατάσχεσή του δια της βίας, αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σ’ αυτό.

Χθες Κυριακή βράδυ, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν πρέπει να συμμορφωθεί προς τα αιτήματα των ΗΠΑ, διαφορετικά «δεν θα έχουν χώρα», σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα ενημέρωσης από τη συνομιλία του με δημοσιογράφους.

Εδώ και ημέρες υπάρχουν πληροφορίες για μια ενδεχόμενη χερσαία επίθεση στο Ιράν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Αν και το Πακιστάν αποπειράται να μεσολαβήσει, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν ακόμα αρχίσει απευθείας διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ