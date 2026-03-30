Ισραηλινή Αστυνομία: Χωρίς πιστούς το Άγιο Φως - Πώς θα γίνει η παραλαβή του, παρέμβαση Χέρτζογκ

Σε «συμβολική» και αυστηρά περιορισμένη μορφή, χωρίς τη μαζική προσέλευση πιστών, προαναγγέλλει η ισραηλινή αστυνομία την τελετή του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο, επικαλούμενη την επιχείρηση «Λιοντάρι που βρυχάται» και την απειλή ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων. Η επίσημη παραδοχή των αρχών για εορτασμό «κεκλεισμένων των θυρών» επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους της ελληνικής διπλωματίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το Status Quo των Πανάγιων Προσκυνημάτων λίγες μόλις ημέρες πριν από το Ορθόδοξο Πάσχα.

Η πρωτοφανής παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ, Καρδιναλίου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, την Κυριακή των Βαΐων, δεν ήταν ένα μεμονωμένο αστυνομικό ατόπημα, αλλά ο προάγγελος μιας σκληρής πραγματικότητας που επιβάλλει το κράτος του Ισραήλ επικαλούμενο λόγους ασφαλείας εξαιτίας του πολέμου.

Following a productive meeting between the Israel Police and Latin Catholic Cardinal Pierbattista Pizzaballa, a mutual framework has been established for upcoming Easter ceremonies.



Due to the complex security reality of Operation “Roaring Lion,” ceremonies including the “Holy… pic.twitter.com/uWcE4fnQMO — Israel Police (@israelpolice) March 30, 2026

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ισραηλινή αστυνομία αποκάλυψε ότι λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης «Λιοντάρι που βρυχάται» (Roaring Lion) κατά του Ιράν, συνεχίζουν να ισχύουν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί σε όλους τους χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος μέσα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Το status quo υπό αμφισβήτηση

Η Ιερουσαλήμ θυμίζει «πολεμική ζώνη», ωστόσο επιμονή της αστυνομίας για «σωτήριους περιορισμούς» έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με την ανάγκη των πιστών για ελεύθερη λατρεία, δημιουργώντας ένα βαρύτατο προηγούμενο που αλλοιώνει τον χαρακτήρα των Πανάγιων Προσκυνημάτων.

Η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών υπήρξε άμεση, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για την παραβίαση των κεκτημένων αιώνων. Η Αθήνα γνωρίζει καλά ότι η «συμβολική» τελετή των Καθολικών αποτελεί το «καλούπι» πάνω στο οποίο το Ισραήλ θα επιχειρήσει να πιέσει και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο το Μεγάλο Σάββατο.

Με περιορισμούς το Άγιο Φως

Από την έναρξη των στρατιωτικών επιχερήσεων κατά του Ιράν το Ισραήλ έχει απαγορεύσει τις συναθροίσεις και τις προσευχές τόσο στο τέμενος Αλ Ακσα, όσο και στο Τείχος των Δακρύων, ενώ περιορισμοί έχουν τεθεί σε εφαρμογή και στα Πανάγια Προσκυνήματα, όπως ο Ναός της Αναστάσεως, η πρόσβαση στον οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρών περιορισμών.

Μετά από μια συνάντηση το πρωί της Δευτέρας με τον Λατίνο Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, ανακοινώθηκε ότι οι τελετές της Καθολικής Μεγάλης Εβδομάδας, όπως της της ορθόδοξης Μεγάλης Εβδομάδας που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένης της αφής του Αγίου Φωτός, θα πραγματοποιηθούν σε «συμβολική και περιορισμένη μορφή».

Η δικαιολογία των απειλών της Τεχεράνης και των ιρανικών πυραύλων που έπληξαν την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ χρησιμοποιείται πλέον ως το απόλυτο διπλωματικό έρεισμα για να καμφθούν οι αντιδράσεις των Εκκλησιών. Ωστόσο, για την Αγιοταφική Αδελφότητα και τις χριστιανικές κοινότητες, η χρήση του όρου «συμβολική μορφή» ισοδυναμεί με κατάργηση της θρησκευτικής ελευθερίας και ευθεία προσβολή του Status Quo.

Η Αθήνα σε διπλωματικό συναγερμό

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα εξελίσσεται πλέον σε μια επικίνδυνη εξίσωση. Με τα δεδομένα αυτά, το σενάριο της «πτήσης εξπρές» και της παραλαβής του Φωτός στην είσοδο της Παλιάς Πόλης από τον υφυπουργό Γιάννη Λοβέρδο χωρίς την παραδοσιακή παρουσία εντός του Ναού φαντάζει πλέον ως η μόνη ρεαλιστική, αν και πικρή, λύση.

Προσπάθεια κατευνασμού μετά το διπλωματικό θρίλερ

Η συνάντηση του Λατίνου Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ με τους εκπροσώπους της Αστυνομίας σκοπό είχε να λειτουργήσει ως βαλβίδα εκτόνωσης της διπλωματικής έντασης που προκλήθηκε την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών, όταν η αστυνομία απαγόρευσε την είσοδο του Καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα στον Ναό της Αναστάσεως. Το μπλόκο στον Λατίνο Πατριάρχη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με την Αγία Έδρα να καλεί τον πρέσβη του Ισραήλ και να ζητά εξηγήσεις, ενώ η Τζόρτζια Μελόνι, ο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και αμερικανοί βουλευτές εξέφρασαν την έντονη δυσφορία τους.

Μάλιστα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσπάθησε να εκτονώσει την ένταση ανακοινώνοντας ότι ο ίδιος προσωπικά έδωσε εντολή να δοθεί πλήρης πρόσβαση στον Καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα στον Ναό της Αναστάσεως.

Παρέμβαση του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ

Με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ Ισαάκ Χερζόγκ επιχείρησε να καθησυχάσει την παγκόσμια χριστιανική κοινότητα διαβεβαιώνοντας ότι το Ισραήλ είναι δεσμευμένο στην διατήρηση της θρησκευτικής ελευθερίας για τους πιστούς όλων των θρησκειών τονίζοντας και τη σημασία της διατήρησης του Status Quo στα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ.

I warmly welcome the understandings reached this morning between the commanders of the @IsraelPolice in Jerusalem and the Latin Patriarch @LPJerusalem, His Beatitude Cardinal Pierbattista Pizzaballa, during their meeting together with a representative of the Office of the… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 30, 2026

«Χαιρετίζω θερμά τις συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ των διοικητών της Ισραηλινής Αστυνομίας στην Ιερουσαλήμ και του Λατίνου Πατριάρχη, Μακαριωτάτου Καρδιναλίου Pierbattista Pizzaballa. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Γραφείου του Προέδρου του Ισραήλ, προκειμένου να διευθετηθούν οι ρυθμίσεις για τις προσευχές του Πάσχα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Επαναλαμβάνω την αταλάντευτη δέσμευση του Κράτους του Ισραήλ στη θρησκευτική ελευθερία για τους πιστούς όλων των θρησκειών και τη σημασία της διατήρησης του Status Quo στα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ.

Εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ, απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου για την επερχόμενη εορτή του Πάσχα στον Λατίνο Πατριάρχη, στους Χριστιανούς αδελφούς και αδελφές μας στην Αγία Γη, καθώς και στους Χριστιανούς φίλους μας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Ισραήλ.