Παρέμβαση Ελλάδας για τον Πανάγιο Τάφο - Οι φόβοι για περιορισμούς στο Ορθόδοξο Πάσχα

Η παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη από την ισραηλινή αστυνομία την Κυριακή των Βαΐων να μεταβεί στον Ναό της Αναστάσεως προκάλεσε άμεση και αυστηρή αντίδραση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, εντείνοντας το ήδη φορτισμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις έχουν θέσει την ελληνική διπλωματία σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με βασική προτεραιότητα την προστασία των Πανάγιων Προσκυνημάτων, τη διασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας και την ομαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός.

Σε μια περίοδο όπου η περιοχή βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο Πανάγιος Τάφος φέρει πρόσφατα σημάδια από θραύσματα ιρανικού πυραύλου, η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα στο Ισραήλ ότι τα Πανάγια Προσκυνήματα πρέπει να προστατευθούν, ενώ η μεταφορά του Αγίου Φωτός εξελίσσεται σε ιδιαίτερα σύνθετη αποστολή.

«Όχι» της Αθήνας σε παραβιάσεις του Status Quo

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για το περιστατικό της Κυριακής, υπογραμμίζοντας ότι το Status Quo των Πανάγιων Προσκυνημάτων οφείλει να τηρείται πλήρως και με καλή πίστη από όλες τις πλευρές.

Greece expresses its deep concern over the fact that the Latin Patriarch of Jerusalem was prevented yesterday from entering the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem to celebrate the Catholic Palm Sunday. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026

Η Ελλάδα, ως παραδοσιακή εγγυήτρια δύναμη των δικαιωμάτων του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, θεωρεί ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας των Ορθοδόξων.

Τι είναι το Status Quo και γιατί είναι κρίσιμο

Το Status Quo αποτελεί το ιστορικό και νομικό καθεστώς που ισχύει από το 1852 και ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των χριστιανικών δογμάτων στους Αγίους Τόπους.

Για την Ελλάδα, η σημασία του είναι στρατηγική, καθώς:

κατοχυρώνει τα δικαιώματα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου

διασφαλίζει την παρουσία της χώρας στην περιοχή

ενισχύει τη διπλωματική της επιρροή στη Μέση Ανατολή

Σκηνικό έντασης στην Παλιά Πόλη

Η κατάσταση στην Παλιά Πόλη των Ιεροσολύμων χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, με περιορισμούς και αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η απόφαση των Καθολικών για Πάσχα «κεκλεισμένων των θυρών» εντείνει τις ανησυχίες ότι αντίστοιχα μέτρα μπορεί να εφαρμοστούν και στο Ορθόδοξο Πάσχα.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν σενάρια για δραστικό περιορισμό των πιστών, έχουν ήδη διατυπωθεί έντονες αντιδράσεις από εκκλησιαστικούς κύκλους, ζητούνται εγγυήσεις για την ελεύθερη άσκηση της λατρείας

Άγιο Φως: Τα 3 σενάρια στο τραπέζι

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδιασμών έκτακτης ανάγκης. Στο υπουργείο Εξωτερικών εξετάζονται τρία βασικά σενάρια:

1. Περιορισμένη αποστολή

Μετάβαση μικρού κλιμακίου με κυβερνητικό αεροσκάφος και διαδικασίες «εξπρές».

2. Εναλλακτικές διαδρομές

Χρήση άλλων ασφαλών διαδρομών σε περίπτωση περιορισμών στον εναέριο χώρο.

3. Παραλαβή εκτός Ναού

Παραλαβή του Αγίου Φωτός εκτός του Ναού της Αναστάσεως, ακόμη και στο αεροδρόμιο.