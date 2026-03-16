Ισραήλ: Μεγάλο θραύσμα πυραύλου έπεσε δίπλα στον Πανάγιο Τάφο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όταν ένα μεγάλο θραύσμα από πύραυλο που είχε αναχαιτιστεί νωρίτερα κατέπεσε σε απόσταση αναπνοής από τον Πανάγιο Τάφο. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε περίπου στις 15:00, με αποτέλεσμα τμήματα του, πιθανότατα πτερύγια κατεύθυνσης, να εκτοξευθούν προς διάφορα σημεία της περιοχής.

Το κομμάτι που εντοπίστηκε κοντά στον ναό της Αναστάσεως προσγειώθηκε σε κεραμοσκεπή που, όπως φαίνεται στις εικόνες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, μοιάζει να ανήκει στο Μετόχι της Παναγιάς. Το κτίσμα βρίσκεται περίπου 100 μέτρα από την είσοδο του Πανάγιου Τάφου. Από την πτώση σημειώθηκαν ελάχιστες υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η ισραηλινή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι θραύσματα από πυραύλους και συστήματα αναχαίτισης έπεσαν σε αρκετούς ευαίσθητους θρησκευτικούς χώρους της κατεχόμενης Παλιάς Πόλης κατά τη διάρκεια της μαζικής αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων. Σύμφωνα με τις αρχές, συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά στο συγκρότημα του τζαμιού Αλ-Άκσα, στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου και στην Εβραϊκή Συνοικία.

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ομοβροντίας πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς την Ιερουσαλήμ, σημειώθηκαν αρκετές αναχαιτίσεις πάνω από την πόλη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία. Λίγο αργότερα, αξιωματικοί εντόπισαν «θραύσματα πυραύλων και συντρίμμια αναχαίτισης, μερικά σημαντικού μεγέθους, σε πολλά σημεία στην Παλιά Πόλη».