Άγιο Φως 2026: Σε «αναμμένα κάρβουνα» η Αθήνα για την τελετή - Όλα τα σενάρια για τη μεταφορά του

Έντονη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εγείρει σοβαρά ερωτηματικά για το τι θα συμβεί τις ημέρες του Πάσχα, με την παραδοσιακή παραλαβή του Αγίου Φωτός από την Ιερουσαλήμ.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη. Κάθε ημέρα που περνά είναι διαφορετική, τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς και, αντί για την προσδοκώμενη καταλαγή, παρατηρείται κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταφέρουν αρμόδιες πηγές στον FLASH.

Η Ιερουσαλήμ, η πόλη της ειρήνης, θυμίζει «νεκρή ζώνη», με την ένταση να επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό της ελληνικής αποστολής.

Μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου



Η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στην Αθήνα αποτελούσε πάντα μια επιχείρηση υψηλού συμβολισμού και ακρίβειας. Φέτος, όμως, η διαδικασία αυτή προσκρούει στις σκληρές γεωπολιτικές ισορροπίες.

Οι δρόμοι της Παλιάς Πόλης βρίσκονται υπό τον έλεγχο δρακόντειων μέτρων ασφαλείας, καθιστώντας την πρόσβαση στον Ναό της Αναστάσεως μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Παρά το γεγονός ότι η ελπίδα για βελτίωση της κατάστασης έως τη Μεγάλη Εβδομάδα παραμένει ζωντανή, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών δεν επαναπαύεται και προετοιμάζεται πυρετωδώς για κάθε ενδεχόμενο.

Τα σενάρια «επί τάπητος»



Στο τραπέζι των συσκέψεων βρίσκονται όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς η ελληνική πλευρά είναι σε συνεχή επαφή με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Το κύριο μέλημα είναι η ασφάλεια της ελληνικής αποστολής, η οποία παραδοσιακά παραλαμβάνει το Φως. Λόγω της ρευστότητας, εξετάζονται οι εξής εναλλακτικές:



Περιορισμένη αποστολή: Η μετάβαση ενός ελάχιστου αριθμού ατόμων, ίσως μόνο ενός εκπροσώπου της κυβέρνησης και του Έξαρχου του Παναγίου Τάφου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε κίνδυνο.



Εναλλακτική μεταφορά: Αν ο εναέριος χώρος ή το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ παρουσιάσουν προβλήματα, αναζητούνται εναλλακτικές διαδρομές μέσω γειτονικών ασφαλών ζωνών.



Τελετή υπό αυστηρούς περιορισμούς: Το Ισραήλ έχει ήδη θέσει όρια στον αριθμό των παρευρισκομένων εντός του Ναού, κάτι που δυσκολεύει τον συντονισμό των ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών.

Διπλωματία και Πίστη σε καιρό πολέμου



Παρά το δυσοίωνο κλίμα, η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει τον πνευματικό χαρακτήρα της ημέρας. «Ελπίζουμε έως το Πάσχα να βελτιωθεί η κατάσταση», αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών.



Η «νεκρή» Ιερουσαλήμ περιμένει μια χαραμάδα ελπίδας που θα επιτρέψει στους πιστούς να γιορτάσουν την Ανάσταση με ασφάλεια. Μέχρι τότε, η ελληνική διπλωματία θα συνεχίσει να βαδίζει σε μια λεπτή γραμμή, προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι το Φως θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακόμα και μέσα από τις στάχτες μιας γενικευμένης σύρραξης. Η φετινή μεταφορά δεν θα είναι απλώς μια παράδοση, αλλά μια πράξη επιμονής σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται σκληρά.

Γιάννης Λοβέρδος: Πρώτη φορά γίνεται τέτοιος πόλεμος

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μίλησε στον ANT1 διαβεβαίωσε ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να έρθει το Άγιο Φως χωρίς να αποκλείει την μεταφορά του από τον ίδιο.Ένα χτύπημα κοντά στον Πανάγιο Τάφοαποτέλεσε αφορμή για τον Υφυπουργό να μιλήσει σχετικά με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις τις οποίες βιώνει η περιοχή και δυσκολεύουν την ομαλή μεταφορά.



«Πρώτη φορά γίνεται τέτοιος πόλεμος» και «Δεν ξέρουμε πως θα διαμορφωθούν οι συνθήκες μέχρι τότε» απάντησε σχετικά με ερωτήματα για την μεταφορά.