Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ μίλησε με τον Πατριάρχη Θεόφιλο για το θραύσμα που έπεσε δίπλα στον Πανάγιο Τάφο

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ συνομίλησε με τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ το πρωί της τρίτης 17 Μαρτίου καθώς αναφέρθηκε ότι θραύσμα ιρανικού πυραύλου έπεσε στην οροφή ενός ελληνορθόδοξου μοναστηριού δίπλα στον Πανάγιο Τάφο.

Σύμφωνα τους Times of Israel, κατά το τηλεφώνημα, ο Σαάρ ανέφερε στον πατριάρχη ότι το Ιράν σκοπίμως πυροβολεί αμάχους και χτυπά θρησκευτικούς χώρους που ανήκουν σε Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους.

An Iranian missile exploded over Jerusalem’s Old City. Fragments fell on the Church of the Holy Sepulchre compound & near the Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount.



The Iranian regime is targeting the holy sites of Christianity, Islam & Judaism.



Nothing is sacred to this regime. pic.twitter.com/raFSMqU9EZ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 17, 2026

«Ήχησαν» οι σειρήνες στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου

Υπενθυμίζεται ότι, τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Μαρτίου, το Ιράν εξαπέλυσε δεκάδες πυραύλους κατά στόχων στο Ισραήλ ως απάντηση στα χτυπήματα του IDF.

Οι Φρουροί της Επανάστασης όσο και η Χεζμπολάχ (από τον Λίβανο) εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους σχεδόν σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Αποτέλεσμα ήταν να ηχήσουν ξανά οι σειρήνες καλώντας τους πολίτες να καταφύγουν στα πλησιέστερα καταφύγια.

Το Ιράν παράλληλα συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο γείτονές του στον Κόλπο, που φιλοξενούν βάσεις ή συμφέροντα των ΗΠΑ, με επιδρομές drones καθημερινά, ιδίως στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για τις διεθνείς αερομεταφορές. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκλεισε (και) σήμερα για κάποιες ώρες τον εναέριο χώρο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν τους υπαλλήλους αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή να φύγουν, διότι οι επιχειρήσεις αυτές θα μετατραπούν «σύντομα» σε στόχους για το Ιράν.