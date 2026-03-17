Ποιος είναι ο Αλί Λαριτζανί: Το Νο2 της ηγεσίας που κατάγεται από τους «Κένεντι» του Ιράν

Την εξόντωση του «νο2» της ιρανικής ηγεσίας, Αλί Λαριτζανί, ισχυρίζεται πως πέτυχε ο ισραηλινός στρατός το βράδυ της Δευτέρας 16 Μαρτίου σε χειρουργικό χτύπημα που είχε στόχο πολυκατοικία στην Τεχεράνη.

Ο Αλί Λαριτζανί, βετεράνος Ιρανός πολιτικός, βρέθηκε πριν από έναν χρόνο ξανά στο προσκήνιο ως μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην ιεραρχία ασφαλείας της χώρας. Έχει διαχειριστεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, από τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις μέχρι τους περιφερειακούς δεσμούς της Τεχεράνης και τη βίαιη καταστολή των εσωτερικών αναταραχών.

Στέλεχος του καθεστώτος, προερχόμενος από μια από τις κορυφαίες κληρικές οικογένειες της χώρας, ο Λαριτζανί επέβλεπε τις προσπάθειες του Ιράν να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες - μόλις ένα μήνα αφότου η Ουάσιγκτον του επέβαλε κυρώσεις τον Ιανουάριο για φερόμενη διεύθυνση μιας θανατηφόρας καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Al Jazeera, τον περασμένο Αύγουστο, διορίστηκε Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (SNSC) κατέχοντας μια εκ των ανώτερων θέσεων λόγω τη αφοσίωσής του στον Χαμενεΐ.

Οι «Κένεντι» του Ιράν

Γεννημένος στις 3 Ιουνίου 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, από μια πλούσια οικογένεια από το Αμόλ, ο Λαριτζανί ανήκει σε μια δυναστεία τόσο ισχυρή που το περιοδικό Time τους περιέγραψε, το 2009, ως τους «Κένεντι του Ιράν».

Ο πατέρας του, Μίρζα Χασέμ Αμόλι, ήταν ένας εξέχων θρησκευτικός λόγιος. Και όπως ο Λαριτζανί, τα αδέρφια του κατείχαν μερικές από τις πιο ισχυρές θέσεις στο Ιράν, μεταξύ άλλων στη δικαστική εξουσία και στη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ένα κληρικό συμβούλιο εξουσιοδοτημένο να επιλέγει και να επιβλέπει τον ανώτατο ηγέτη.

Οι δεσμοί του Λαριτζανί με την επαναστατική ελίτ του Ιράν μετά το 1979 είναι επίσης προσωπικοί. Σε ηλικία 20 ετών, παντρεύτηκε τη Φαριντέ Μοταχάρι, κόρη του Μορτέζα Μοταχάρι, στενού έμπιστου συνεργάτη του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Παρά τις συντηρητικές θρησκευτικές ρίζες της οικογένειάς του, τα παιδιά του έχουν ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Η κόρη του, Φατεμέχ, απόφοιτος ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή της στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κλίβελαντ στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Ο μαθηματικός φιλόσοφος

Σε αντίθεση με πολλούς από τους συνομηλίκους του που προέρχονταν αποκλειστικά από θρησκευτικά σεμινάρια, ο Λαριτζανί έχει επίσης κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο.

Το 1979, απέκτησε πτυχίο στα Μαθηματικά και την Επιστήμη Υπολογιστών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ. Αργότερα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δυτική φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, γράφοντας τη διατριβή του για τον Καντ.

Αλλά οι πολιτικές του θέσεις ήταν το επίκεντρο της καριέρας του.

Μετά την επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πριν μεταβεί στην κυβέρνηση, υπηρετώντας ως υπουργός Πολιτισμού υπό τον Πρόεδρο Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί μεταξύ 1994 και 1997, και στη συνέχεια ως επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα (IRIB) από το 1994 έως το 2004. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο IRIB, αντιμετώπισε κριτική από μεταρρυθμιστές που κατηγόρησαν τις περιοριστικές πολιτικές του ότι ωθούν τους Ιρανούς νέους προς τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ 2008 και 2020, διετέλεσε πρόεδρος του Κοινοβουλίου (Majlis) για τρεις συνεχόμενες θητείες, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Το χαρτοφυλάκιο της ασφάλειας και των πυρηνικών

Ο Λαριτζανί έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία το 2005 ως συντηρητικός υποψήφιος, αλλά δεν κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο. Την ίδια χρονιά, διορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας για τα πυρηνικά.

Παραιτήθηκε από αυτές τις θέσεις το 2007, αφού απομακρύνθηκε από τις πυρηνικές πολιτικές του τότε προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Ο Λαριτζανί εισήλθε στο κοινοβούλιο το 2008, κερδίζοντας μια έδρα για να εκπροσωπήσει το θρησκευτικό κέντρο του Κομ, και έγινε πρόεδρος. Αυτό του επέτρεψε να αυξήσει την επιρροή ναι να διατηρήσει τη σύνδεσή του με το πυρηνικό ζήτημα, εξασφαλίζοντας την κοινοβουλευτική έγκριση για την πυρηνική συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και των παγκόσμιων δυνάμεων, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA).

