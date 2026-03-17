Ο Ιρανός πρέσβης στη Ρωσία διαψεύδει ότι ο Μοτζτάμπα Χεμενεΐ νοσηλεύεται στη Μόσχα

Στη διάψευση ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του καθεστώτος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Μόσχας προχώρησε ο Ιρανός πρέσβης Καζέμ Τζαλαλί σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Η εφημερίδα Al-Jarida του Κουβέιτ ανέφερε ότι ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης του Ισραήλ στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου φυγαδεύτηκε από Ρώσους στη Μόσχα όπου εισήχθη σε νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αρνήθηκε τη Δευτέρα να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματικής αποστολής να διαψεύδει το γεγονός.

«Σήμερα, η είδηση ​​για τη μεταφορά του Ανώτατου Ηγέτη της Επανάστασης στη Ρωσία για θεραπεία αποτελεί έναν νέο ψυχολογικό πόλεμο. Οι Ιρανοί ηγέτες δεν χρειάζεται να φύγουν και να κρυφτούν σε καταφύγια. Η θέση τους είναι στους δρόμους ανάμεσα στον λαό», δήλωσε ο Ιρανός διπλωμάτης στα ρωσικά μέσα.

Παρά την απουσία του ηγέτη από τη δημόσια θέα, η κυβέρνηση στην Τεχεράνη επιμένει ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, διαβεβαίωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «καλά στην υγεία του» και διαχειρίζεται πλήρως τις κρατικές διαδικασίες.

Το κείμενο της πρώτης ομιλίας του Χαμενεΐ προς τον λαό στις 12 Μαρτίου διαβάστηκε από έναν εκφωνητή στην ιρανική κρατική τηλεόραση χωρίς ωστόσο ο ίδιος να εμφανιστεί.

Ισραήλ: «Νεκρός ο Αλί Λαριτζανί»

Το μεσημέρι της Τρίτης 17 Μαρτίου,, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τον Αλί Λαριτζανί, τον Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς «ο Λαριτζανί είναι νεκρός». Την εν λόγω πληροφορία δεν έχει επιβεβαιώσει το Ιράν.

🔴Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council and the regime’s effective leader, has been eliminated.



Throughout the years, Larijani was considered one of the most veteran and senior figures within the Iranian regime leadership, and was a close associate… pic.twitter.com/kBIgSSGBm0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Αντ' αυτού, λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις Κατς, αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Λαριτζανί στο Twitter μια φωτογραφία ιδιόχειρου σημειώματος, το οποίο φέρεται να υπογράφει ο Ιρανός αξιωματούχος.

Στο μήνυμά του αναφέρεται:

«Στο όνομα του Υψίστου

Η θυσία των γενναίων του Πολεμικού Ναυτικού του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ντενά αποτελεί μέρος των θυσιών του γενναίου έθνους, που αναδείχθηκαν σε αυτή την περίοδο αγώνα κατά των διεθνών καταπιεστών... Η μνήμη τους θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά του ιρανικού λαού και αυτές οι θυσίες θα ενισχύσουν για χρόνια τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη δομή των ενόπλων δυνάμεων.

Από τον Ύψιστο Θεό ζητώ την ανύψωση του βαθμού αυτών των αγαπημένων μαρτύρων.

Αλί Λαριτζανί

Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, Τεχεράνη, 17 ημέρες μετά το μαρτύριο του Αγιατολάχ αλ-Οζμά, μάρτυρα Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ».

Πάντως, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φαίνεται να επιβεβαιώνει τις λεπτομέρειες του χτυπήματος. Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης το πρωί της Τρίτης, ο Ζαμίρ ανέφερε ότι «καταγράφηκαν επίσης σημαντικά επιτεύγματα στην εξάλειψη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυνατότητα να επηρεάσουν τα επιτεύγματα της εκστρατείας και τις αποστολές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων», σε μια προφανή αναφορά στην επίθεση που στόχευε τον Λαριτζανί.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξοντώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, τα οποία συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή αρένα», λέει ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι οι «ανώτεροι πράκτορες που εμπλέκονται σε τρομοκρατική δραστηριότητα από τη Γάζα και από την Ιουδαία και τη Σαμάρεια (Δυτική Όχθη)» κρύβονταν σε ένα ασφαλές σπίτι στην Τεχεράνη όταν πραγματοποιήθηκε το χτύπημα.

Νεκρός ο Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι, επικεφαλής των Μπασίτζ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι εξόντωσε τον στρατηγό Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι, επικεφαλής των Μπασίτζ, της ισλαμιστικής παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής που είναι επιφορτισμένη με τη διατήρηση της τάξης στο Ιράν.

«Χθες (Δευτέρα), η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, με βάση (στρατιωτικές) πληροφορίες, στοχοθέτησε και εξόντωσε τον Γκολαμρεζά Σολεϊμάνι», δήλωσε σε ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός, προσθέτοντας ότι το πρόσωπο αυτό σκοτώθηκε σε «στοχευμένο πλήγμα στην Τεχεράνη».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Λαριτζανί και ο Σολεΐμανί φέρεται να ήταν στο ίδιο κτίριο.