Διέρρευσε ηχητικό για την επίθεση στο Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σώθηκε για λίγα λεπτά

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε από πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ισραηλινοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα κατοικιών της οικογένειας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Όπως αποκαλύπτεται σε ηχητικό ντοκουμέντο που διέρρευσε, ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν είχε βγει για λίγο στον κήπο «για να κάνει κάτι», λίγες μόλις στιγμές πριν οι πύραυλοι τύπου Blue Sparrow πλήξουν το κτήριο όπου βρισκόταν. Η εφημερίδα σημειώνει ότι η αυθεντικότητα της ηχογράφησης έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Το περιεχόμενο του ηχητικού που διέρρευσε

Η ηχογράφηση φέρεται να καταγράφει ομιλία του Μαζαχέρ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου του γραφείου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προς ανώτερους κληρικούς και διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στις 12 Μαρτίου.

Στην ομιλία του, ο Χοσεϊνί περιγράφει για πρώτη φορά με λεπτομέρειες τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μέσα στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη τη στιγμή των πυραυλικών επιθέσεων.

Όπως ανέφερε, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ωστόσο η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο κουνιάδος του αποκεφαλίστηκε από την ισχύ της έκρηξης. Παράλληλα, ο Μοχάμαντ Σιραζί, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε επίσης, με το σώμα του –όπως περιγράφεται– να διαμελίζεται από την έκρηξη.

Πολλαπλά χτυπήματα μέσα στο συγκρότημα

Σύμφωνα με τον Χοσεϊνί, οι πύραυλοι στόχευσαν ταυτόχρονα διαφορετικά σημεία του συγκροτήματος κατοικιών, γεγονός που δείχνει ότι η επιχείρηση είχε ως στόχο την εξόντωση ολόκληρης της οικογένειας Χαμενεΐ.

«Είχαν επιλέξει πολλά σημεία μέσα στο συγκρότημα για να χτυπήσουν – ένα από αυτά ήταν η κατοικία του ανώτατου ηγέτη», φέρεται να είπε. Όπως ανέφερε, τρεις πύραυλοι έπληξαν το συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, άλλο πλήγμα σημειώθηκε κοντά σε κατοικία όπου βρίσκονταν ο Μουσταφά Χαμενεΐ και η σύζυγός του, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να βγουν σώοι, παρά τα μπάζα και τα συντρίμμια που προκάλεσε η έκρηξη.

Το συγκρότημα της οικογένειας Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διέμενε στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών με τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην ιρανική πρωτεύουσα. Στον χώρο στεγαζόταν επίσης θρησκευτική αίθουσα όπου ο Αλί Χαμενεΐ πραγματοποιούσε ομιλίες, καθώς και κατοικίες άλλων μελών της οικογένειας.

Ερωτήματα για την ηγεσία του

Η διαρροή του ηχητικού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και την ικανότητά του να ηγηθεί.

Παράλληλα, εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών φέρονται να δείχνουν ότι ο Αλί Χαμενεΐ είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη διαδοχή του από τον γιο του, ενώ κατά καιρούς είχαν κυκλοφορήσει και φήμες σχετικά με προβλήματα στην προσωπική του ζωή.