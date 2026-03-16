Τραμπ: «Δεν ξέρουμε αν ο ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός - Θα ανοίξει το Ορμούζ πολύ σύντομα»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Δευτέρας (16/3) ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας πως «δεν γνωρίζουμε αν ο ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός ή όχι» καθώς «κανείς δεν το έχει δει».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στα στενά του Ορμούζ λέγοντας ότι «θα τα ανοίξουμε πολύ σύντομα» και πως «οι πλοιοκτήτες δεν θέλουν να ρισκάρουν, μόνο η ιδέα ότι υπάρχουν νάρκες κρατάει τα πλοία μακριά». Παράλληλα, έκανε λόγο πως «το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ» ενώ γνωστοποίησε πως υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Μιλώντας για τα πλήγματα των ΗΠΑ προς το Ιράν σημείωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν το ιρανικό καθεστώς με όλη τους τη δύναμη», ενώ υποστήριξε πως «αυτό έχει καταστραφεί ολοσχερώς». «Έχουν κυριολεκτικά καταστραφεί. Η Πολεμική Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, όπως και το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ πολλά πλοία έχουν βυθιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίστηκε «με πλήρη ισχύ» τις τελευταίες ημέρες, προσθέτοντας πως από την έναρξη του πολέμου η Ουάσινγκτον έχει πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία. «Έσπερναν τον τρόμο για 47 χρόνια. Πλέον ο κόσμος, μέσω των ΗΠΑ και με τη βοήθεια του Ισραήλ, βλέπει αυτό που θα έπρεπε να γίνει πριν από πολλά χρόνια», είπε.

«Εμείς είμαστε το ΝΑΤΟ»

Την ίδια ώρα, μιλώντας για τον Βλαντιμίρ Πούτιν είπε πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν φοβάται την Ευρώπη αλλά «εμάς» ενώ συμπλήρωσε πως «το ΝΑΤΟ είμαστε εμείς».

Τέλος, για τα σενάρια που ήθελαν το πλοίο Άμπραχαμ Λίνκολν να έχει χτυπηθεί από το Ιράν, υποστήριξε πως πρόκειται για fake news και ότι «κάλεσα τον στρατηγό κα μου το διέψευσε».