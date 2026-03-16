Axios: Ανοιχτή γραμμή Ιράν, ΗΠΑ - Ο Γουίτκοφ συνομιλεί με τον Αραγτσί

Απευθείας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φαίνεται πως έχει ενεργοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των εξελίξεων που μίλησε στο Axios.

Όπως αναφέρεται, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίκοφ, και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχουν ανταλλάξει απευθείας μηνύματα τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή απευθείας επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη του πολέμου, πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να έστειλε γραπτά μηνύματα στον Αμερικανό απεσταλμένο με βασικό θέμα τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, δεν έχει γίνει σαφές πόσο ουσιαστικές ήταν οι συνομιλίες ή πόσα μηνύματα έχουν ανταλλαγεί.

Νωρίτερα, το μέσο Drop Site News είχε αναφέρει ότι ο Γουίτκοφ είχε αποστείλει μηνύματα στον Araghchi, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους που υποστήριζαν πως ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αγνοούσε τα μηνύματα του Λευκού Οίκου. Από την πλευρά του, Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ήταν ο Αραγτσί εκείνος που επιδίωκε την επικοινωνία, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν».

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία»

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι έχουν υπάρξει επικοινωνίες από την πλευρά της Τεχεράνης, σημειώνοντας όμως ότι δεν είναι σαφές αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν έχουν την εξουσιοδότηση να διαπραγματευτούν συμφωνία.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Μιλούν με τους ανθρώπους μας… υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιοι ακριβώς είναι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Παρά τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι έτοιμη για συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν είναι αντίθετος σε συνομιλίες με το Ιράν, «καθώς μερικές φορές μπορεί να προκύψουν θετικά αποτελέσματα».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι επικρατεί ασάφεια ως προς το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στο Ιράν, καθώς αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και ενδέχεται ακόμη και να είναι νεκρός.

Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος απέρριψε τις ιρανικές απαιτήσεις για «αποζημιώσεις» στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός σε μια συμφωνία που θα επέτρεπε στο Ιράν «να επανενταχθεί στη διεθνή κοινότητα και να αξιοποιήσει τα έσοδα από το πετρέλαιό του».

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Όμως δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας και δεν υποχωρεί από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαψεύδει οποιαδήποτε επικοινωνία το Ιράν

Από την πλευρά της Τεχεράνης, αξιωματούχοι δηλώνουν τις τελευταίες ημέρες ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με τους ίδιους, το Ιράν δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή εκεχειρία που θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ να ανασυνταχθούν, αλλά ζητά εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα είναι μόνιμη.

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι ο Araghchi, ο οποίος πριν από τον πόλεμο δεν θεωρούνταν βασικός παράγοντας λήψης αποφάσεων, φαίνεται να συντονίζεται στενά με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Λαριτζανί έχει αναλάβει ουσιαστικά τον ρόλο του πολιτικού ηγέτη της χώρας μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν πάντως να θεωρούν τον Αραγτσί τον βασικό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, καθώς υπάρχει ήδη δίαυλος επικοινωνίας μαζί του από το παρελθόν, και, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «παραμένει εν ζωή».