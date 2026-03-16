New York Post: Ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε τον γιο του για διάδοχο επειδή είναι ομοφυλόφιλος

Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της αμερικανικής New York Post, σύμφωνα με το οποίο ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ φέρεται να είχε σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να τον διαδεχθεί ο γιος του, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, λόγω φημών που αφορούσαν την προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται η εφημερίδα, υπήρχαν εδώ και χρόνια υποψίες στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος ότι ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ ενδέχεται να είναι ομοφυλόφιλος - κάτι που, σε μια θεοκρατική κοινωνία όπως το Ιράν όπου η ομοφυλοφιλία διώκεται ποινικά, θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό πολιτικό πρόβλημα.

«Ζήτημα προσωπικής ζωής» που επηρέαζε τη διαδοχή

Το θέμα φέρεται να είχε συζητηθεί ακόμη και στους κύκλους εξουσίας της Τεχεράνης, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο Αλί Χαμενεΐ προτιμούσε άλλον διάδοχο, εν μέρει λόγω «ζητημάτων στην προσωπική ζωή» του γιου του.

Οι φήμες αυτές είχαν ενταθεί μετά τον θάνατο του πρώην προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί το 2024, ο οποίος θεωρούνταν από πολλούς ο επικρατέστερος διάδοχος του ανώτατου ηγέτη.

Σε αυτό το κλίμα, η πιθανότητα να αναλάβει ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ τον ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό ρόλο της χώρας είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Το απόρρητο τηλεγράφημα

Ορισμένα στοιχεία από την προσωπική ζωή του Μοζτάμπα Χαμενεΐ έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν, γεγονός που ίσως δίνει κάποια βάση στους ισχυρισμούς.



Ένα απόρρητο διπλωματικό τηλεγράφημα των ΗΠΑ από το 2008, το οποίο αποκαλύφθηκε μέσω του WikiLeaks, ανέφερε ότι ο Μοζτάμπα είχε υποβληθεί σε θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για στυτική δυσλειτουργία, χωρίς όμως να διευκρινίζεται τι μπορεί να προκάλεσε την κατάσταση.



Το έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι ο Μοζτάμπα παντρεύτηκε «σχετικά αργά στη ζωή του» - περίπου στα 30 του - «λόγω προβλήματος ανικανότητας που αντιμετωπίστηκε και τελικά θεραπεύτηκε έπειτα από τρεις παρατεταμένες επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα νοσοκομεία Wellington και Cromwell του Λονδίνου».



«Αναμενόταν από την οικογένειά του να αποκτήσει γρήγορα παιδιά, αλλά χρειάστηκε τέταρτη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική θεραπεία. Μετά από δίμηνη παραμονή εκεί, η σύζυγός του έμεινε έγκυος», αναφέρει το έγγραφο που διέρρευσε.



Η σύζυγός του, Ζάχρα, και ο έφηβος γιος του, Μοχαμάντ Μπαγέρ, φέρεται να σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε και τον πατέρα του. Ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει ακόμη έναν γιο και μία κόρη.

Ο ισχυρισμός περί ομοφυλοφιλίας υπαινίχθηκε και σε ρεπορτάζ του CBS News την Κυριακή 15 Μαρτίου, όπου αναφερόταν ότι ο μεγαλύτερος Χαμενεΐ προτιμούσε διαφορετικό διάδοχο, εν μέρει λόγω απροσδιόριστων «ζητημάτων» στην «προσωπική ζωή» του Μοζτάμπα.



«Ο πατέρας του και άλλοι υποψιάζονταν ότι ήταν ομοφυλόφιλος και ότι αυτό χρησιμοποιούνταν από ορισμένους για να εμποδιστεί η άνοδός του», εξήγησε μία από τις πηγές της Post.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Το δημοσίευμα της New York Post αναφέρει επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε πρόσφατα από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για όσα λέγονται για την προσωπική ζωή του Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με πηγές, ο Τραμπ φέρεται να αντέδρασε με έκπληξη και γέλια, ενώ και άλλοι αξιωματούχοι που βρίσκονταν στην αίθουσα φέρονται να βρήκαν την πληροφορία «απίστευτη».

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η σχετική πληροφορία προέρχεται από ιδιαίτερα προστατευμένη πηγή, ωστόσο δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να την επιβεβαιώνουν.

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν στο Ιράν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ψίθυροι για τη σεξουαλική ταυτότητα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια στο Ιράν.

Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για μακροχρόνια προσωπική σχέση με άτομο από το περιβάλλον του και συγκεκριμένα με καθηγητή του, ενώ άλλες αναφέρουν ότι είχε δεχθεί ιατρική θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας, σύμφωνα με διπλωματικό τηλεγράφημα των ΗΠΑ που είχε δημοσιευτεί μέσω του WikiLeaks.

Ωστόσο, τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Τον ισχυρισμό μετέφεραν στη New York Post δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών και ένα τρίτο πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Λευκό Οίκο.



Και οι τρεις πηγές αναφέρουν ότι η πληροφορία - όσο απίθανη κι αν ακούγεται - θεωρείται αξιόπιστη από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και δεν εκλαμβάνεται ως παραπληροφόρηση με στόχο να υπονομευθεί ο 56χρονος Χαμενεΐ, ο οποίος επελέγη να διαδεχθεί τον πατέρα του μετά τον θάνατό του στις 8 Μαρτίου 2026.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι πληροφορίες δείχνουν πως ο Μοζτάμπα - που είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «η δύναμη πίσω από τα ράσα», καθώς λειτουργούσε ως ο άνθρωπος-κλειδί που έλεγχε την πρόσβαση στον ηλικιωμένο πατέρα του - διατηρούσε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον δάσκαλό του από την παιδική του ηλικία.



Η τρίτη πηγή δήλωσε ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σχέση με άτομο που είχε στο παρελθόν εργαστεί για την οικογένεια Χαμενεΐ.



Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε τον πατέρα του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, φέρεται να έχει κάνει «επιθετικές» σεξουαλικές προσεγγίσεις σε άνδρες που τον φρόντιζαν, πιθανώς ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ισχυρής φαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με μία από τις πηγές της Post.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν διαθέτουν φωτογραφικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την υποτιθέμενη σεξουαλική έλξη του Μοζτάμπα Χαμενεΐ προς άνδρες, ωστόσο οι πηγές επιμένουν ότι η πληροφορία είναι αξιόπιστη, με μία από αυτές να δηλώνει ότι «προέρχεται από μία από τις πιο προστατευμένες πηγές που διαθέτει η κυβέρνηση».

Η αντίφαση με τους νόμους του Ιράν

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της αυστηρής νομοθεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας απέναντι στην ομοφυλοφιλία.



Στο Ιράν οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις θεωρούνται ποινικό αδίκημα και σε ορισμένες περιπτώσεις τιμωρούνται ακόμη και με τη θανατική ποινή.



Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε τέτοια φήμη γύρω από τον πιθανό ανώτατο ηγέτη της χώρας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πολιτικές και θρησκευτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό του καθεστώτος.