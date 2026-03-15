Τραμπ: Ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε τον γιο του διάδοχο - Τι αποκαλύπτουν υπηρεσίες πληροφοριών

Νέα στοιχεία από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν ότι ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να τον διαδεχθεί ο γιος του, Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CBS News, οι αναλύσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχουν ήδη παρουσιαστεί στον Ντόναλντ Τραμπ και σε στενό κύκλο συνεργατών του.

Οι επιφυλάξεις του Αλί Χαμενεΐ για τον γιο του

Οι πληροφορίες που συνέλεξαν οι υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι ο Αλί Χαμενεΐ δεν θεωρούσε τον γιο του κατάλληλο για να αναλάβει την ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Ιρανός ηγέτης φέρεται να αμφισβητούσε τόσο τις ικανότητες όσο και την προσωπική ωριμότητα του γιου του, ενώ είχε εκφράσει ανησυχίες και για πτυχές της προσωπικής του ζωής.

Ο 56χρονος Μοζτάμπα Χαμενεΐ επιλέχθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Συμβούλιο των ανώτερων κληρικών του Ιράν για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ και η νέα κρίση στο Ιράν

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα από την επιλογή του διαδόχου του, όταν πύραυλος του Ισραήλ έπληξε στόχο στο Ιράν, στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Από τότε, οι εξελίξεις στο Ιράν παραμένουν ασαφείς, ενώ υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες ακόμη και για την κατάσταση της υγείας του νέου ηγέτη.

Σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά την επίθεση, χωρίς να έχει γίνει σαφές πόσο σοβαρά.

Τραμπ: «Το Ιράν μπορεί να είναι ουσιαστικά ακέφαλο»

Σε ιδιωτικές συνομιλίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει εκφράσει την άποψη ότι το Ιράν βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής αστάθειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να θεωρεί ότι η χώρα μπορεί να βρίσκεται ουσιαστικά χωρίς πραγματική ηγεσία, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ να έχει σκοτωθεί.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι στην πράξη την εξουσία ασκεί πλέον το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, κάτι που θα σηματοδοτούσε σημαντική αλλαγή στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Επικήρυξη 10 εκατομμυρίων δολαρίων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης ότι προσφέρει αμοιβή έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό του Μοζτάμπα Χαμενεΐ και εννέα ακόμη υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων.

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ αποτελεί τον τρίτο ανώτατο ηγέτη του Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, διαδεχόμενος τον πατέρα του και τον ιδρυτή του καθεστώτος Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Η διαδοχή από πατέρα σε γιο θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς η επανάσταση του 1979 ανέτρεψε τη μοναρχία του Σάχη, η οποία βασιζόταν σε κληρονομική εξουσία.