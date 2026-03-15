Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη διαψεύδει τις φήμες θανάτου του Χαμενεΐ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο «κόκκινο», καθώς η Τεχεράνη διέψευσε τις νέες φήμες περί θανάτου του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, ενώ παράλληλα η ιρανική πλευρά εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Η ιρανική απάντηση έρχεται μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι «ακούει» πως ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ενδέχεται να είναι νεκρός, καλώντας τον μάλιστα να παραδοθεί «αν είναι ακόμη ζωντανός».

Η Τεχεράνη διαψεύδει τα σενάρια

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές φήμες.



Όπως ανέφερε, «ο ηγέτης της επανάστασης βρίσκεται σε καλή υγεία και διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση».

Η δήλωση αποτελεί μέρος συνέντευξης που παραχώρησε στο μέσο The New Arab, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις της Τεχεράνης για την πορεία της σύγκρουσης, όπως αναφέρει το Sky News.

Προειδοποιήσεις για το νησί Χαργκ

Στην ίδια ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί τον βασικό κόμβο επεξεργασίας και εξαγωγής πετρελαίου της χώρας.

«Η κατάληψη του Χαργκ θα ήταν μεγαλύτερο λάθος ακόμη και από την επίθεσή του», ανέφερε η ανακοίνωση.



Υπενθυμίζεται ότι το νησί διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.



Παράλληλα, Ιρανός βουλευτής και πρώην υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να συλληφθούν, εάν επιχειρήσουν να καταλάβουν το νησί.

Τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη επανέλαβε επίσης τη θέση της για τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.



Σύμφωνα με το ιρανικό ΥΠΕΞ, τα στενά «είναι ανοικτά για όλους, εκτός από τα αμερικανικά πλοία και τους συμμάχους τους».



Αμερικανικές πηγές είχαν προηγουμένως υποστηρίξει ότι το Ιράν ενδέχεται να τοποθετεί θαλάσσιες νάρκες στη θαλάσσια οδό, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Κατηγορίες κατά Ισραήλ

Η Τεχεράνη κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων σε αραβικές χώρες, με σκοπό να επιδεινωθούν οι σχέσεις των χωρών της περιοχής με το Ιράν.



Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, το Ιράν ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν κατασκευάσει ένα drone παρόμοιο με το ιρανικό Shahed, με την ονομασία Lucas, το οποίο χρησιμοποιείται για επιθέσεις σε στόχους σε αραβικές χώρες.



Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ανέφεραν ότι δέχθηκαν νέες επιθέσεις.

«Στο στόχαστρο μόνο αμερικανικές βάσεις»

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της στοχεύουν αποκλειστικά αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συμφέροντα στην περιοχή.



«Τα πλήγματά μας έχουν στόχο μόνο αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η ανακοίνωση.



Παράλληλα, η Τεχεράνη σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.



«Θα καλωσορίσουμε κάθε περιφερειακή πρωτοβουλία που θα οδηγήσει σε μια δίκαιη λήξη του πολέμου», καταλήγει η ανακοίνωση.