Φρουροί της Επανάστασης απειλούν τον Νετανιάχου: «Όσο είναι ζωντανός θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε»

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 ότι θα συνεχίσουν να καταδιώκουν προκειμένου να σκοτώσουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε τρεις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars News Agency, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος του 52ου κύματος της επιχείρησης «True Promise 4», η οποία -όπως υποστηρίζουν- πραγματοποιείται ως αντίποινα για τον θάνατο εργαζομένων σε ιρανικές βιομηχανικές ζώνες.

Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα «κέντρο συγκέντρωσης αμερικανικών δυνάμεων» στη βάση Al-Harir Air Base στο Ερμπίλ του Ιράκ.

Παράλληλα, στόχοι φέρονται να ήταν και οι αμερικανικές βάσεις Ali Al Salem και Arifjan, οι οποίες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δέχθηκαν επιθέσεις με «ισχυρούς ιρανικούς πυραύλους και drones».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν επίσης ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βιομηχανικών περιοχών στο Τελ Αβίβ.

Απειλές κατά Νετανιάχου

Στην ίδια ανακοίνωση, εξαπέλυσαν ευθεία απειλή κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού.



«Όσο είναι ζωντανός, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε για να τον σκοτώσουμε με πλήρη ισχύ», ανέφεραν.

Την ίδια ώρα, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί δολοφονίας του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τες «fake news».



Σε δήλωση προς το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu Agency, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου «είναι καλά».



Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν μετά τη διαδικτυακή συμμετοχή του σε συνέντευξη Τύπου στις 13 Μαρτίου, όταν στο σημείο της σύνδεσης ακούστηκαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα διακινήθηκαν βίντεο που φέρονται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.



Το γραφείο του πρωθυπουργού τόνισε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί «δεν έχουν καμία βάση».