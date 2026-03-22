Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν με πλήρη αποκλεισμό του Ορμούζ αν χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) απειλούν με πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, σε περίπτωση που στοχοποιηθούν σταθμοί παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με νέα τους δήλωση, το Στενό θα παραμείνει κλειστό «εντελώς» και δεν θα ανοίξει ξανά μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές στις εγκαταστάσεις.



Η ίδια ανακοίνωση προειδοποιεί ότι οι ενεργειακές υποδομές, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών του Ισραήλ θα αποτελέσουν στόχο, ενώ εταιρείες με Αμερικανούς μετόχους στην περιοχή θα «καταστραφούν ολοσχερώς».

Επιπλέον, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις χαρακτηρίζονται νόμιμοι στόχοι.

<«Δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο και δεν θα τον ξεκινήσουμε τώρα, αλλά αν ο εχθρός βλάψει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας μας, θα κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε τη χώρα και τα συμφέροντα του λαού μας», αναφέρουν οι IRGC.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του, απείλησε ότι η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών τότε οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Νέο κύμα επιθέσεων

Στο μεταξύ, το Ιράν εξαπολύει νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Περισσότεροι πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί προς το Ισραήλ από το Ιράν, σύμφωνα με περαιτέρω ενημέρωση στο Telegram από τις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι εστιάζει τις ενέργειές του στην αναχαίτιση της απειλής και ότι έχει σταλεί προληπτική ειδοποίηση σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές.



Το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB αναφέρει επίσης ότι έχει ξεκινήσει ένα νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων.



Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ αναφέρει ότι αναχαίτισε τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους και 25 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν την Κυριακή. Συνολικά, η αεράμυνα των ΗΑΕ έχει αναχαιτίσει 345 βαλλιστικούς πυραύλους, 15 πυραύλους κρουζ και 1.773 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από «την έναρξη της κατάφωρης επιθετικότητας του Ιράν», αναφέρει σε ανάρτηση στο X.