Τραμπ: «Μετά τον θάνατο του Ιράν... η ριζοσπαστική Αριστερά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θριαμβολογεί ήδη για τον «θάνατο του Ιράν» και ονοματίζει το εχθρό που έχει να αντιμετωπίσει από τώρα και στο εξής, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.



Ο επόμενος αντίπαλός του από τη ριζοσπαστική Αριστερά, την οποία έχει κατηγορήσει πολλές φορές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.



«Τώρα με τον θάνατο του Ιράν, ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει η Αμεριική είναι η Ριζοσπαστική Αριστερά, το εξαιρετικά ανίκανο Δημοκρατικό Κόμμα!», γράφει και... ευχαριστεί όσους διάβασαν την ανάρτησή του για την προσοχή που δείξαμε.



Σε άλλη ανάρτησή του τα ξημερώματα της Κυριακής ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.