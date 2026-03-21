ΗΠΑ: Απίστευτη ανάρτηση Τραμπ για τον θάνατο του πρώην διευθυντή του FBI Ρόμπερτ Μιούλερ

Σε ηλικία 81 ετών πέθανε ο πρώην διευθυντής του FBI Ρόμπερτ Μιούλερ, ο οποίος είχε ηγηθεί της έρευνας την υπόθεση περί ρωσικής ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016.



Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του, η οποία μεταδόθηκε από τους New York Times μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη γνωστοποιούμε ότι ο Μπομπ έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της».



Ο Μιούλερ είχε οριστεί το 2017 ως ειδικός σύμβουλος από τον τότε γενικό εισαγγελέα Ροντ Ρόζενσταϊν, προκειμένου να επιβλέψει την ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με την παρέμβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.



Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία ανέφερε τα εξής: «Ο Ρόμπερτ Μιούλερ μόλις πέθανε. Ωραία, χαίρομαι που πέθανε. Δεν μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους!».