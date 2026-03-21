Τις ΗΠΑ «δείχνει» το Ισραήλ για τον βομβαρδισμό της ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης στο Ναντάνζ

Ευθεία κατηγορία προς ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσε το Ιράν κατηγορώντας τες ότι έπληξαν, το πρωί του Σαββάτου, την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ, κατά την τέταρτη εβδομάδα ενός πολέμου στον οποίο δεν διαφαίνεται άμεση προοπτική τερματισμού.

«Έπειτα από εγκληματικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της χώρας μας, το συγκρότημα εμπλουτισμού [ουρανίου] της Νατάνζ τέθηκε στο στόχαστρο σήμερα το πρωί", ανακοίνωσε ο ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, διευκρινίζοντας πως "καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών δεν έχει αναφερθεί" στην περιοχή.

Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι, που «ενημερώθηκε από το Ιράν» για το πλήγμα, κάλεσε «σε στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος».

The @IAEA has been informed by Iran that the Natanz nuclear site was attacked today. https://t.co/JPGPMUGBYl — UN News (@UN_News_Centre) March 21, 2026

Ισραήλ: «Δεν σχολιάζουμε τις αμερικανικές ενέργειες»

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε από την πλευρά του ότι «δεν γνωρίζει περί ενός πλήγματος» στη Νατάνζ.

Σύμφωνα με το ynet, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε: «Δεν επιτεθήκαμε και δεν γνωρίζουμε ποιος την έκανε. Δεν σχολιάζουμε τις αμερικανικές ενέργειες».

Το Ιράν είχε ήδη κατηγορήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι έπληξαν την εγκατάσταση αυτή, στις αρχές Μαρτίου, κατά την έναρξη του πολέμου.

Οι Δυτικοί υποψιάζονται ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα, κάτι που η ίδια διαψεύδει.

Νωρίτερα, στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο συνοικίες της Τεχεράνης και της περιφέρειας της πρωτεύουσας καθώς και τη μεγάλη πόλη Ισφαχάν (κέντρο) -- επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό που δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο "στόχους του καθεστώτος".

Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ ΑΒίβ εξαπέλυσαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη οι Φρουροί της Επανάστασης το πρωί του Σαββάτου στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές και δεξαμενές καυσίμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν τονίζουν η εν λόγω επίθεση «έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές».

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, φιλοξενεί βυτιοφόρα καυσίμων και αποθήκες ενώ χρησιμεύει και ως βάση για ειδικές μονάδες όπως επίσης και της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ κοντά του βρίσκονται και αεροπορικές βιομηχανίες και εγκαταστάσεις συντήρησης μαχητικών.