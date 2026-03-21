Το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε ισραηλινό F16 - Διαψεύδει το Τελ Αβίβ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέφερε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι χτύπησαν ένα ισραηλινό μαχητικό που πετούσε στον ιρανικό εναέριο χώρο το πρωί του Σαββάτου (21/3).

Είναι το τρίτο παρόμοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή .

Iran’s Revolutionary Guard says it hit a third Israeli F-16 fighter jet over central Iran early this morning. — Clash Report (@clashreport) March 21, 2026

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναγνωρίσει ότι ένα από τα μαχητικά του αεροσκάφη δέχτηκε αντιαεροπορικά πυρά στον ιρανικό εναέριο χώρο, αλλά δήλωσε ότι το αεροσκάφος εντόπισε την απειλή, δεν υπέστη ζημιές και ολοκλήρωσε την αποστολή του «όπως είχε προγραμματιστεί».

Σύμφωνα με το Ιράν, οι αμυντικές του δυνάμεις έχουν χτυπήσει περισσότερα από 200 εναέρια οχήματα στον ιρανικό ουρανό κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων drone, πυραύλους κρουζ, αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά αεροσκάφη.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με ενημέρωση του Bloomberg για τις απώλειες στον πόλεμο, συνολικά 16 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν υποστεί ζημιές ή καταστράφηκαν.

Σε αυτά περιλαμβάνονται κυρίως 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιδρομών τύπου MQ-9 Reaper, τρία F-15 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker, τα οποία είτε καταρρίφθηκαν είτε συνετρίβησαν.

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται επίσης ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 που αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπήθηκε από ιρανικό σύστημα αεροπορικής άμυνας.

ΗΠΑ: Έχουμε πλήξει πάνω από 8.000 στόχους στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει μέχρι στιγμής περισσότερους από 8.000 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Διοίκησης Κεντρικών Επιχειρήσεων (CENTCOM).

Σε βιντεοσκοπημένη ενημέρωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει «χιλιάδες» ιρανικούς πυραύλους και προηγμένα επιθετικά drones, καθώς και ολόκληρο το ιρανικό ναυτικό.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε πλήξει περισσότερους από 8.000 στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων 130 ιρανικών πλοίων, γεγονός που συνιστά τη μεγαλύτερη εξουδετέρωση ναυτικού σε διάστημα τριών εβδομάδων από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε, προσθέτοντας ότι με βάση την επιχειρησιακή του εκτίμηση, η πολεμική ικανότητα του Ιράν μειώνεται σταθερά, καθώς οι επιθετικές μας επιχειρήσεις εντείνονται».

Περισσότερες από 8.000 πολεμικές αποστολές έχουν επίσης πραγματοποιηθεί από την αμερικανική πολεμική αεροπορία, ενώ «η πιο εκτεταμένη ομπρέλα αντιαεροπορικής άμυνας στον κόσμο» λειτουργεί αποτελεσματικά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε ο Μπραντ Κούπερ.