Αντίποινα Ιράν για το πλήγμα στο Νατάνζ - Πύραυλος έπεσε κοντά σε ισραηλινή πυρηνική εγκατάσταση

Με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή να μπαίνει στην τέταρτη του εβδομάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συνεχίζουν να σφυροκοπούν το Ιράν και τον Λίβανο με την Τεχεράνη να προχωρά σε αντίποινα.

Μάλιστα, το Ιράν κατήγγειλε ότι ΗΠΑ και Ισραήλ πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιθέσεις κατά της πυρηνικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ. Το Τελ Αβίβ, ωστόσο, αρνείται ότι μετείχε στην επιχείρηση «δείχνοντας» ως υπεύθυνες τις ΗΠΑ.

20 τραυματίες από ιρανική επίθεση στην Ντιμόνα

Την ίδια ώρα, περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν, κυρίως ελαφρά, από πρόσκρουση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη Ντιμόνα, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία Magen David Adom.

Η Ντιμόνα είναι μια πόλη στο νότιο Ισραήλ, όπου βρίσκεται η κύρια πυρηνική εγκατάσταση της χώρας, η οποία, σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένες εκτιμήσεις, παράγει πλουτώνιο για ένα μη δηλωμένο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

Ο πύραυλος χτύπησε απευθείας ένα κτίριο στην πόλη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Additional footage of the Iranian ballistic missile that hit the southern Israeli city of Dimona tonight. pic.twitter.com/vVrekzNOTt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 21, 2026

Η MDA αναφέρει ότι περιθάλπει ένα 10χρονο αγόρι σε «μέτρια» κατάσταση, το οποίο χτυπήθηκε από θραύσματα. Συνολικά, περίπου 20 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από την ιρανική επίθεση, προσθέτει η MDA.

Παράλληλα, οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους και drone κατά των αεροπορικών βάσεων Αλ-Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αλι Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις κατά των ιρανικών νησιών στον Κόλπο, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Χαλάρωση στις κυρώσεις για να «τρέξει» το πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων επιτρέποντας στο Ιράν να διαθέσει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου, επιχειρώντας να σταθεροποιήσει τις διεθνείς αγορές, ενώ είναι ενδεικτικό ότι σε ανάλυσή του το Reuters τονίζει ότι ο πόλεμος φαίνεται να ξεφεύγει πλέον από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου συνεχίζει να κάνει σχέδια για να αποκτήσει πρόσβαση στα πυρηνικά του Ιράν, ενώ εξετάζει ακόμη και την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στην περιοχή.

Ενδεικτικό της κατάστασης που δείχνει να... ξεφεύγει από όλες τις πλευρές είναι και το γεγονός ότι στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αμερικανούς αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με ανάρτησή του στο Twitter, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θέλει σύγκρουση με τους «γείτονες» του Κόλπου και άλλες μουσουλμανικές χώρες, αποκαλώντας τις «αδέλφια».